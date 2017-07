Un parking pour personne handicapée par copropriété

L'adaptation des logements au handicap et la réglementation des places de stationnement adaptées figurent depuis plus de quarante ans dans les évolutions législatives françaises.

Les immeubles au permis de construire attribué après le 1 janvier 2015 doivent prévoir un quota de stationnements pour les personnes handicapées.



« Mon fils handicapé, après deux ans dans un centre d'aide par le travail, va prendre son autonomie l'an prochain. Nous cherchons un logement adapté et avec possibilité de garer sa voiture. Or, si l'accessibilité est de plus en plus prise en compte, pour les fauteuils roulants notamment, la place de parking ne va pas forcément de paire avec le logement. Il faut déjà se battre pour que les places réservées restent destinées aux handicapées sur les parkings de supermarchés, ne pourrait-on avoir systématiquement des places réservées dans les résidences ? »



L'adaptation des logements au handicap et la réglementation des places de stationnement adaptées figurent depuis plus de quarante ans dans les évolutions législatives françaises.



NB : depuis le 1 janvier 2007, les constructeurs ont l'« obligation de prévoir au moins 5% de places adaptées aux personnes à mobilité réduite sur le nombre de places de stationnement pour les occupants d'un immeuble ».



Cependant, l'absence de textes imposant aux copropriétés de prévoir des places de parkings visiteurs, ne garantissait pas aux personnes handicapées, autres que les copropriétaires ou leurs ayants droit, de bénéficier de places adaptées.



L'ordonnance du 26 septembre 2014 pour des permis de construire accordé après le 1 janvier 2015 - article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitat - impose au règlement de copropriété de prévoir des stationnements adaptés, au titre de « l'obligation d'accessibilité dans les parties communes ». Après compléments, le décret d'application n° 2017-688 du 28 avril 2017 rend prioritaire la location de places adaptées aux personnes handicapées (propriétaires ou locataires) habitant une copropriété.



Le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale postérieure au 29 avril, la mise en location de la ou des places adaptées et la fixation des conditions de cette location. La décision doit intervenir dans les trois mois, pour que l'occupant handicapé demande à bénéficier de ce droit de propriété, en produisant les documents justifiant sa situation. Le syndic a alors un mois pour finaliser le contrat.



5% de places réservées



Si la détention de la carte de stationnement pour personnes handicapées est obligatoire, la place spécifique dans la copropriété peut aussi concerner le conjoint, concubin, pacsé, les parents ou les enfants à charge qui vivent avec le bénéficiaire, au moins huit mois de l'année. Les immeubles construits après le 1 janvier 2015 doivent donc avoir au moins 5% de places adaptées réservées aux personnes à mobilité réduite et au moins 5% pour les visiteurs.



Pour un groupe de maisons individuelles, une place au moins affectée à chaque maison doit être adaptée et reliée par un cheminement accessible. Il y a bien lieu d'être exigeant vis-à-vis d'une copropriété pour avoir un stationnement réservé, quand ce n'est pas prévu.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse