Parlementreprise : le politique et l’entreprise au service de l’inclusion des personnes en situation en handicap

Afin de favoriser les échanges entre le monde économique et politique et de favoriser la réflexion autour de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, la Jeune Chambre Economique de Bordeaux (JCEB) avait choisi d’organiser la rencontre entre Frédéric Petit, co- fondateur d’Elise Atlantique, une entreprise « adaptée » employant 80% de personnes en situation de handicap, et Catherine Fabre, membre de la commission des affaires sociales et spécialiste des questions de ressources humaines.



Le 2 octobre dernier, Mme Fabre et M. Petit ont ainsi pu échanger sur la thématique de l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap au cours de la visite du site de production de l’entreprise suivie d’une discussion approfondie à laquelle des experts de la problématique ont été associés (Messieurs Gayssot et Cahen, membres de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA) et Mme Pailleau, membre de la DIRECCT).



Les membres de la Jeune Chambre Economique de Bordeaux et Madame la Députée se réjouissent de la richesse des échanges menés qui ont souligné la nécessité :



D’augmenter le nombre d’ « aides au poste » spécifiques aux « entreprises adaptées » qui financent les entreprises employeuses de personnes en situation de handicap ;



De promouvoir la mise en place d’indicateurs qui mesureraient l’impact social de l’activité des entreprises afin de mesurer le retour sur investissement qu’implique le financement de l’économie sociale et solidaire ;



D’inscrire des clauses sociales et environnementales plus exigeantes dans les marchés publics afin de mieux tenir compte des externalités positives générées par l’activité des entreprises d’économie sociale et solidaire.



Dans cet esprit, Catherine Fabre a rappelé l’ambition du gouvernement en matière de handicap, avec de nombreuses mesures visant à favoriser l’insertion scolaire et professionnelle des personnes handicapées, notamment le déblocage de 1 000 aides au postes pour les entreprises adaptées en 2018. Elle s’est montrée également intéressée par l’idée de mieux évaluer et reconnaitre l’impact social et environnemental des acteurs économiques. Cela fera l’objet d’une des réflexions qu’elle mènera dans le cadre de son mandat.



Afin de relayer les enseignements tirés de cette rencontre, les membres de la Commission Parlementreprise de la JCEB se rendront à l'Assemblée Nationale le 18 octobre à l’invitation de Catherine Fabre, afin de promouvoir le PACTE CITOYEN pour la Jeunesse de la Jeune Chambre Economique Française en présence de la cinquantaine d’autres Jeunes Chambres Economiques qui participent à ce projet au niveau national.





