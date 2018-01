Paroles de Sourds : à la découverte d’une autre culture

Ce livre est le premier ouvrage traduit de la langue des signes française.

Six personnes, nés sourdes, racontent leurs parcours singuliers dans le premier livre traduit de la langue des signes française. Hors norme, ce livre veut briser l’indifférence qui entoure la situation particulièrement préoccupante des Sourds en France. Sortant d’un long silence, les auteurs interpellent l’Éducation nationale et le monde médical, et montrent que la reconnaissance de la langue des signes et de cette culture est indispensable pour que les Sourds cessent d’être tenus en marge du monde des entendants.



Dans nombre de pays développés, les Sourds ne sont pas considérés comme des « déficients auditifs », des handicapés, mais comme des êtres humains à part entière, dotés d’une langue singulière – la langue des signes – et donc d’une culture propre. Mais en France, malgré quelques timides avancées, c’est encore très loin d’être le cas : l’approche médicale de la surdité prévaut toujours sur la reconnaissance de la langue et de la culture du peuple sourd. Les classes bilingues pour les enfants sourds restent très peu nombreuses et l’éducation qui leur est majoritairement proposée s’accommode facilement, en matière de scolarité et de socialisation, des résultats désastreux liés à l’hégémonie des thérapies « oralistes ».



C’est que la majorité des entendants ignorent encore les inhibitions et les souffrances provoquées par l’injonction faite aux Sourds de parler comme eux, dans une langue – le français oral – qu’ils ne maîtrisent jamais. Et ils ignorent tout autant que la langue des signes est pour les Sourds la voie royale vers une communication épanouie avec les autres, entendants ou non.



C’est précisément ce que permet de découvrir ce livre hors normes, fruit d’un travail de plusieurs années, réunissant les récits de vie de six adultes sourds, formulés et enregistrés en langue des signes puis traduits en français. On y découvrira pour la première fois la parole « en direct » d’êtres de chair, d’os et de Verbe, les Sourds. Toutes et tous témoignent de l’éblouissement et de la « libération » qu’ils ont éprouvés en accédant à la pleine maîtrise de la langue des signes.



À travers ces parcours aussi divers qu’attachants, les auteurs affirment le même espoir : celui d’être reconnus dans leur normalité, dans leur droit à vivre avec leur différence, avec leur langue et leur culture.



Patrick Belissen, Philippe Angèle, Nadia Chemoun, Ode Punsola, Jacques Sangla et Jeanine Vergès font partie du collectif OSS 2007 (Opération de sauvegarde des Sourds), qui a organisé en 2013 la « marche du siècle sourd », plus de mille kilomètres à pied, de Paris à Milan pour faire reconnaître la culture sourde.







Informations pratiques - Paroles de Sourds

Collection : Cahiers libres

Parution : février 2018

Version papier : 19,50 €

Version numérique : 14,99 €

ISBN : 9782707198020

ISBN numérique : 9782707199942

Nb de pages : 272

Dimensions : 135 X 220 mm





Paroles de Sourds

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse