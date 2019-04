JO | article publié le, 23/04/19 0 réaction

Partenariat Olympique historique entre France Télévisions et Discovery pour la diffusion des Jeux de Beijing 2022 et Paris 2024

Paris 2024 (du 26 juillet au 11 aout 2024) seront les premiers Jeux d’été organisés par la France depuis un siècle, regroupant 32 disciplines sportives et autant d’événements sur les 39 sites choisis sur le territoire.

France Télévisions et Discovery se félicitent du partenariat exceptionnel et stratégique signé par Delphine Ernotte Cunci, Présidente de France Télévisions, et Jean-Briac Perrette, Président et CEO de Discovery International, en présence de Tony Estanguet, président du comité d’organisation Paris 2024, en vue de la diffusion des Jeux Olympiques de Pékin en 2022 et de Paris en 2024.



Dans le cadre de cet accord, Discovery attribue l’exclusivité des droits audiovisuels en clair et en direct au groupe public France Télévisions*, les droits payants restants sa propriété pour une exploitation en direct et en intégralité sur Eurosport.



* Cet accord de sous-licence se fait dans le cadre d’un partenariat à long terme entre Discovery et le Comité International Olympique, annoncé en juin 2015, incluant les droits multi-plateformes exclusifs pour 50 pays et territoires en Europe, de PyeongChang 2018 jusqu’à Paris 2024. La période de droits en France comprend les édition 2022 et 2024, celles de 2018 et 2022 ayant été attribués précédemment à France Télévisions.



Cette offre complémentaire permettra ainsi aux téléspectateurs et à l’ensemble des publics de vivre les Jeux passionnément, à tout moment, grâce à une diffusion exhaustive. France Télévisions, le plus grand terrain de sport, partenaire télévisé historique des Jeux Olympiques, proposera gratuitement à tous les publics, une ambitieuse et exceptionnelle couverture des JO de Paris 2024, sur ses antennes. Ainsi, France 2 et France 3 seront mobilisées et une chaîne numérique sera spécialement mise en place à destination d’un public en mobilité et de communautés plus spécifiques.



Les championnats du monde d’athlétisme à Doha fin 2019 et les JO de Tokyo en 2020 constituent pour la télévision publique les premiers temps forts du dispositif éditorial inédit avant la couverture exceptionnelle des JO de Pékin en 2022 et des JO de Paris en 2024.



Delphine Ernotte Cunci, Présidente de France Télévisions :

« C’est un moment important pour le service public. France Télévisions va pouvoir donner à voir les JO à tous les publics, à tous les Français. Ils vont regarder et vibrer devant les JO j’en suis heureuse et fière. »



Eurosport réaffirme sa position de Home of Olympics en Europe et en France avec une couverture qui offrira l’intégralité des Jeux aux fans les plus passionnés – avec en complément des chaînes Eurosport, des chaînes événementielles et un service multicanal permettant des flux dédiés, pour suivre chaque athlète, chaque épreuve, chaque sport et chaque médaille d’or.



Jean-Briac Perrette, Président et CEO, Discovery International :

« Discovery s’est donné pour mission de répondre à l’enthousiasme des fans, les Jeux Olympiques étant l’apogée de la passion sportive. L’accord novateur que nous avons passé avec le Comité International Olympique nous a déjà permis de battre des records lors des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 ; cette expérience acquise en tant que Home of the Olympics, nous comptons bien l’utiliser lors des Jeux de Beijing 2022 et Paris 2024. A travers ce partenariat Olympique avec France Télévisions, nous garantissons l'accès à une couverture gratuite qui contribuera à rassembler les français derrière les Jeux. En complément de cette offre, les fans d'Eurosport pourront suivre, sur tous les écrans, chaque minute des Jeux avec une expertise sportive inégalée. »



Julien Bergeaud, Directeur Général, Discovery France :

« Ce partenariat avec France Télévisions est historique. Accueillir, chez nous, dans notre capitale, les athlètes du monde entier pour les JO est un rêve collectif devenu réalité et nous serons ravis d’offrir une diffusion exhaustive de l’événement sportif français du siècle sur nos chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 ainsi que sur des chaînes événementielles et un service multicanal dédié qui permettront de suivre à tout moment les exploits de chaque athlète dans chaque discipline. »



Partenaires du mouvement sportif, aux côtés des athlètes, France Télévisions et Eurosport confirment ainsi leurs engagements auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), afin de promouvoir l’actualité des Jeux Olympiques : préparations, compétitions sportives, initiatives culturelles et pédagogiques pendant toute la période de préparation de l’évènement.



Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 :

« Lorsque l’on pense aux Jeux, ce sont souvent des moments magiques de télévision qui nous reviennent en mémoire. Des exploits, des émotions, des victoires, parfois des échecs. Tous ces moments, nous les vivons avec France Télévisions depuis les Jeux de Moscou de 1980 et nous sommes heureux que l’histoire continue avec le service public en 2024 alors que notre pays organise les Jeux après 100 ans d’attente. France Télévisions et Eurosport sont des acteurs engagés avec qui nous partageons la même passion du sport. Ensemble, nous ferons des Jeux de Paris 2024 une occasion unique pour valoriser le rôle du sport dans notre société, pour médiatiser toutes les disciplines et valoriser les athlètes. »





