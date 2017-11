Personnes handicapées : uberACCESS arrive à Paris

Cette option est disponible dès aujourd’hui directement depuis l’application Uber au même prix qu’une course uberX...

Se déplacer devrait être simple et accessible à tous. Mais pour les personnes en fauteuil roulant, cela s’avère parfois être un véritable défi. Nous somme heureux de lancer aujourd’hui uberACCESS, une option au sein de l’application Uber dédiée aux personnes à mobilité réduite ou nécessitant une assistance spécifique.



Cette option est disponible dès aujourd’hui directement depuis l’application Uber au même prix qu’une course uberX, dans un premier temps à Paris et en proche banlieue grâce à 25 véhicules adaptés fournis par JLI , entreprise spécialisée depuis 20 ans dans le transport des personnes à mobilité réduite. Ces véhicules disposent de 4 places libres en plus de l’espace pour les équipements spéciaux, nécessaire pour pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite ou nécessitant une assistance spécifique.



“Ce partenariat entre les deux entreprises est une façon d’affirmer notre implication en faveur de la mobilité pour tous. En tant que professionnel du transport, notre société s’engage davantage plus pour faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées et de leur famille en proposant une offre disponible, ponctuelle et de qualité. La dimension humaine du projet est immense, elle a guidé notre rencontre avec Uber et l’aboutissement de ce nouveau service” décrit Jean-François PECH, Président Directeur Général, JLI.



Les 25 chauffeurs qui proposeront ce service ont été consultés tout au long du projet et ont bénéficié d’une formation spécialisée TPMR (transport de personnes à mobilité réduite) dispensée par JLI, afin d’être sensibilisés aux différents types de handicaps.



“ Ma fille étant en fauteuil roulant, lorsqu’Uber m’a parlé de ce projet, je n’ai pas hésité une seconde à faire partie de l’aventure. Je trouve très bien qu’ils puissent proposer cette option qui va permettre à des personnes comme ma fille de se déplacer avec beaucoup plus de facilité ” explique Mourade, chauffeur depuis un an et demi.



Dans le cadre de ce lancement, Uber s’est également associé à Vivre FM , la radio du handicap, faite par et pour les personnes handicapées et leurs proches. L’équipe de la rédaction et leurs auditeurs pourront tester ce nouveau service et faire part de leurs retours en direct. Cela nous permettra de continuer à améliorer le service et l’accompagnement proposé.





uberACCESS

