Les personnes en situation de handicap mental au cœur d’un nouveau projet européen

L’objectif principal d’ILLICO est l’amélioration de l’accompagnement des adultes en situation de handicap mental vers une vie plus indépendante, offrant des outils pour les personnes en situation de handicap, les familles et les professionnels du médico-social.

Le Centre de la Gabrielle, Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, est depuis septembre chef de file d’un nouveau projet européen nommé ILLICO (pour Independent Living Skills : Learning and Investing in people with disabilities, Co-operating with families and service providers) et cofinancé par la Commission Européenne.



L’objectif principal d’ILLICO est l’amélioration de l’accompagnement des adultes en situation de handicap mental vers une vie plus indépendante, offrant des outils pour les personnes en situation de handicap, les familles et les professionnels du médico-social. Sur 3 ans, sont prévues deux études de recherche, la mise en place de programmes innovants de pair-émulation qui concerneront plus de 50 personnes, une chaîne youtube pour le développement des compétences de vie indépendante, ainsi qu’une formation à destination des professionnels au contact des familles d’adultes en situation de handicap mental. Ces différents outils seront traduits dans plusieurs langues, diffusés à un niveau européen et en ligne sur illicoproject.com.



Afin de progresser sur ces questions et de s’entraider, ILLICO se construit en partenariat avec plusieurs pays et centres spécialistes du handicap mental en Europe : Kehitysvammaisten Palvelusäätiö - KVPS en Finlande, l’Institut pour la fondation des Services Sociaux Communautaires en Bulgarie, Stewarts Care en Irlande, et l’Université Paris-Est Créteil. ILLICO est né d’un précédent projet, intitulé « Unlocking Freedom through Adult Education » dont les résultats sont également disponibles en ligne, sur le site du projet.



Le Centre de la Gabrielle, centre de soins et d’accompagnement mutualiste, est une plateforme de services et d’établissements destinés à répondre aux besoins des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental, situés à Claye-Souilly, en région parisienne. Depuis plusieurs années, dans une démarche de désinstitutionalisation, le Centre développe recherches et expertises au niveau international, en partenariat avec différents acteurs du médico-social, pour la mise en place de pratiques innovantes dans le secteur et une société plus inclusive. ILLICO s’inscrit dans cette volonté de continuelle amélioration des services proposés aux personnes en situation de handicap mental.





