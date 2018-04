Personnes en situation de handicap : un parcours de soins et un suivi médical facilités !

La bande dessinée s’adapte à chaque utilisateur : toutes les fiches sont personnalisables, déclinées en plusieurs versions au choix en fonction de l’âge, du sexe et des difficultés de l’utilisateur (mobilité réduite, déficience intellectuelle, autisme, aphasie, déficience visuelle ou auditive...).

SantéBD est un outil de communication qui explique la santé avec des dessins et des mots simples. Sous forme de fiches illustrées et personnalisables, cet outil préventif et informatif a su créer un langage universel pour faciliter la communication entre les patients en situation de handicap et les professionnels de santé et favoriser ainsi l’accès aux soins. Répondant à un vrai besoin de pédagogie sur la santé, adapté notamment aux personnes autistes et aux personnes avec une déficience intellectuelle, cet outil a reçu le prix national des Victoires de l’accessibilité en juin 2015.



C'est un outil collaboratif soutenu par les principaux acteurs institutionnels dans le domaine tels que Santé Publique France, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) qui reconnaissent sa qualité et son utilité publique.



Un outil clé en main pour les professionnels de santé



Initié par l’association CoActis Santé et né de la collaboration de nombreux partenaires issus du monde du handicap et de la santé (associations de patients, professionnels de santé, fédérations hospitalières, acteurs institutionnels), la BD a pour ambition d’améliorer l’accès à la santé des personnes en situation de handicap partout en France.



Cet outil répond à un enjeu de santé publique : la prise en charge des personnes en situation de handicap est aujourd’hui difficile, aléatoire et morcelée. De nombreux patients renoncent aux soins faute d’un accompagnement adapté et d’outils pour expliquer de façon claire la santé. C’est en pensant l’accès aux soins pour tous les types de handicap – moteur, mental, psychique et sensoriel - et en ne se limitant pas à l’accessibilité des locaux, que le projet est né, créant une unité de langage et de communication pensée par et pour ses utilisateurs.



Cette BD est une véritable bibliothèque en ligne référençant aujourd’hui plus de 40 fiches thématiques illustrées (déclinées en 250 versions personnalisées), décrivant le déroulement des soins, des consultations ou des actes de prévention. Pour les patients, les aidants familiaux et professionnels, ces fiches constituent une solution concrète pour diminuer l’anxiété liée aux rendez-vous médicaux en permettant la préparation des consultations en amont. Les fiches permettent ainsi au patient de disposer d’explications claires et rassurantes l’aidant à verbaliser ses questions et exprimer ses émotions. La confiance installée, la consultation se déroule dans de meilleures conditions et le suivi médical est facilité.



De leur côté, les professionnels de santé bénéficient d’un outil clé en main utile pour améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap : faciliter la préparation des visites en amont, favoriser la compréhension des soins, lever les peurs mutuelles et améliorer la communication directe avec le patient. Une solution concrète qui facilite le déroulement des consultations, simplifie le parcours de soins et favorise un suivi médical dans la durée, notamment en matière de prévention dentaire et gynécologique.



Comment ça marche ?



La BD est accessible à tous, y compris aux personnes autistes ou avec une déficience intellectuelle : avec des dessins et des mots simples en langage « Facile A Lire et à Comprendre » (FALC), les fiches résultent d’une méthodologie spécifique qui associe des experts en communication alternative, FALC, autisme, aphasie, déficience intellectuelle, visuelle et auditive. Ces fiches s’adressent également aux enfants, aux adultes souhaitant mieux comprendre leur santé et aux personnes ne comprenant pas le français.



Personnaliser et consulter une fiche en 5 étapes :

Choisir une spécialité médicale

Sélectionner le profil : garçon/fille/homme/femme

Indiquer ses difficultés :

- fauteuil roulant, autisme, sourd, malvoyant, compréhension, aphasie

Définir si le docteur du patient est un homme ou une femme

Consulter la fiche



NB : ces fiches sont téléchargeables et imprimables gratuitement depuis le site internet www.santebd.org et consultables depuis l’application SantéBD - disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play.





L’application SantéBD - disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play

