Le Petit Livre des Handicaps

Comment aborder le handicap avec les enfants ? Comment l’expliquer ? Comment mieux faire connaître le monde du handicap ? Comme informer ?... "Le petit livre des handicaps" y répond avec justesse, naturel, originalité et drôlerie.

Georges Grard, ancien instituteur, auteur de plus de 80 ouvrages dont la série BD « La bande à Ed », directeur de « L’Handispensable, mag » et Léopold Grard, co-auteur de la BD « Sparte -chien guide d’aveugle- », rédacteur en chef de « L’Handispensable, mag », ont co-signé fin 2017 « Le Grand Livre des handicaps » à destination du grand public, salué par tous comme « Le livre-bible » du handicap. Aujourd’hui, avec « Le petit livre des handicaps », ils s’adressent aux enfants du primaire et aux collégiens (7-15 ans !) avec ce savoir-écrire et ce savoir-faire hors du commun en y ajoutant la complicité graphique et le talent de Jak, le dessinateur de nombreuses bandes dessinées dont les séries « Léo et Lu » et « La bande à Ed », première BD familiale à mettre en lumière des héros handicapés.



Cet ouvrage se veut d’être l’ouvrage référent en matière de handicap à destination du jeune public. Il restitue le monde des handicaps sous forme de chapitres introduits par un conte, une fable ou une nouvelle littéraire magnifiquement maquettés et illustrés par les dessins de Jak. De la définition du handicap en passant par l’Histoire, les différentes « familles », les textes de loi, les témoignages sur la discrimination, sur les problématiques d’accessibilité, la culture, l’handisport, le sport adapté, les initiatives, les associations, les personnalités handicapées célèbres, la place du handicap dans le monde, la société inclusive, l’humour… Et c’est de la LITTERATURE JEUNESSE !



Ce Grand « Petit livre des handicaps» n’est surtout pas une encyclopédie ! C’est de la littérature enfantine avec des contes, des fables, des histoires vécues, de l’humour, des jeux, des témoignages, des conseils, des confidences, des portraits, des actions à réaliser, des blagues, des connaissances à acquérir …



Infos pratiques :

Auteurs : Georges et Léopold Grard

Editeur : Grrr... Art-éditions

Pages : 160

Prix : 15 euros

Collection/genre : Jeunesse

Parution : mars 2019





EN SAVOIR + :

grrrart-editions.fr



