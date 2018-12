FORMATION & INSERTION | article publié le, 07/12/18 0 réaction

Des plaquettes formation et insertion professionnelles pour les jeunes en situation de handicap

Handicap : la convention "Atouts pour tous".

Jeunes en situation de handicap : "formation et insertion professionnelles" est une collection de huit fiches d’information départementales réalisée par l’Onisep. Elle a été créée dans le cadre du Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) de l’Ile-de-France, appuyé par la Convention régionale "Atouts pour tous".



Insertion professionnelle des jeunes handicapés



Huit supports d'information départementaux ont été conçus par l'Onisep, en étroite collaboration avec les académies de Paris, Créteil et Versailles ainsi que l'Agence régionale de santé et la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Ile-de-France. Ils recensent dans chaque département francilien les possibilités de formation et de qualification de niveau bac et infra bac offertes aux jeunes en situation de handicap.



Ces plaquettes présentent également les dispositifs existants dans chaque académie ainsi que les missions handicap des entreprises signataires de la convention. L’objectif est avant tout de fournir aux prescripteurs, des informations pouvant contribuer à mieux insérer ces jeunes sur le marché de l'emploi.



La collection "Jeunes en situation de handicap : formation et insertion professionnelles" s’intègre aux actions soutenues par la "Convention Atouts pour tous" d’insertion professionnelle des jeunes handicapés.



Au sommaire :



Les fiches "Jeunes en situation de handicap : formation et insertion professionnelles" recensent :

Les formations, les qualifications et les établissements qui les préparent

Des dispositifs innovants déployés au sein de chaque académie francilienne

Les acteurs de l’insertion professionnelle

Les partenaires du monde professionnel



Et mentionnent :

Le travail réalisé sur les attestations de compétences

Le rôle des services médico-sociaux



Téléchargez les fiches "Jeunes en situation de handicap : formation et insertion professionnelles"



Paris (pdf 462 Ko)

Seine-et-Marne (pdf 3.5 Mo)

Yvelines (pdf 3.3 Ko)

Essonne (pdf 784 Ko)

Hauts-de-Seine (pdf 725 Ko)

Seine-Saint-Denis (pdf 1.0 Mo)

Val d’Oise (pdf 760 Ko)

Val-de-Marne (pdf 1,7 Mo)





