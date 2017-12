Une plateforme pour améliorer le quotidien des personnes à besoins particuliers

La plateforme Fab Life propose toute une série d'aides plus ou moins techniques, introuvables dans le commerce (ou bien à des prix objectivement inabordables).

Le 2 décembre 2017, Aurore, Guy, Joël et Yohann ont été distingués pour leur esprit créatif et leurs talents d'ingénieux bricoleurs. Leurs inventions, en plus d'être utiles et économiques, sont reproductibles par tous. Depuis 20 ans, le concours Fab Life récompense les innovations imaginées et fabriquées pour améliorer le quotidien des personnes à besoins particuliers.



1er prix du jury : Guy (01640 Saint Jean le Vieux) est ergothérapeute. Il a créé un joystick personnalisé qui utilise l'empreinte de la personne afin de réaliser une poignée en impression 3D, pour faciliter la préhension et favoriser l'utilisation d'un ordinateur.

1er prix du public : Aurore (59400 Cambrai), grande gagnante 2016, a présenté cette année une invention pour Chloé, la fille de Sophie, lauréate 2016. Une belle rencontre qui a permis la réalisation d'un manteau que l'on peut mettre et retirer facilement sans descendre Chloé de son fauteuil.



2ème prix du jury : Joël (42330 Chamboeuf), fidèle inventeur du concours a présenté cette année une invention très simple et facile à reproduire mais tellement utile à tous les utilisateurs de béquilles, cannes et déambulateurs ! Une trousse clipsée sur une béquille permet de glisser smartphone, clés, mouchoirs....

2ème prix du public : Yohann et Marie (49190 Rochefort sur Loire), les parents de Maël, 5 ans, atteint du syndrome de West, sont de grands randonneurs. Ils ont donc créé un pousse-pousse sur le modèle d'une Joëllette, afin de continuer de profiter de leur loisir préféré. Un cadre en aluminium rend le support léger et un siège de poussette apporte la sécurité et une assise confortable pour l'enfant.



Fab Life, c'est quoi ?



Fab Life est une plateforme de ressources accessibles à tous qui a pour but de permettre aux personnes vulnérables et à leur entourage de partager leurs idées et ainsi améliorer leur vie quotidienne. Avec plus de 310 plans pour bricoler (ou faire bricoler) un lit adapté, un espace de jeu, un téléphone à commande vocale, un porte bébé pour maman hypotonique, la plateforme propose toute une série d'aides plus ou moins techniques, introuvables dans le commerce (ou bien à des prix objectivement inabordables).



La remise des prix 2017 en vidéo









Pour connaître l'intégralité des gagnants 2017

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse