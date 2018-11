ÉVÉNEMENT | article publié le, 13/11/18 0 réaction

Une plateforme innovante de parcours et de services inclusifs dédiée aux Parisiens en situation de handicap

Le Centre médico-social Lecourbe de la Fondation Saint Jean de Dieu a été, dès sa création en 1858, un pionnier dans l’innovation et l’adaptation de l’accompagnement de personnes en situation de handicap.

En relais des mesures prises par le Comité Interministériel du Handicap visant à faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, le Centre Médico-social Lecourbe de la Fondation Saint Jean de Dieu ouvre officiellement sa Plateforme de parcours et de services dénommée Reliances (Ressources- Ecoute- Liens- Inclusion- Accompagnement-Novation- Conseil-Expertise-Soutien).



En quoi consiste cette plateforme ?



Il s'agit d'une plateforme territoriale de proximité portée par une équipe professionnelle dédiée. Elle réunit en un guichet unique intégré une offre de parcours personnalisés, appuyée sur une diversité de solutions évolutives : accompagnement spécialisé en institution ou en milieu de vie ordinaire, soutien au domicile ou en hébergement permanent ou partiel, services d’accès au répit, à la santé, à la culture, aux loisirs et au sport.



La vocation de cette plateforme innovante au service des parcours de vie est d’agir comme un guichet unique de proximité et un activateur de liens sur le territoire. Créatrice et fédératrice de liens entre les Parisiens en situation de handicap, leurs familles, les professionnels et les partenaires spécialisés et de droit commun, Reliances a pour objectifs d’être :



Un lieu d’orientation et de soutien à la coordination des parcours complexes : coordination avec les partenaires du territoire pour les personnes sans solution et mise en place d’interventions précoces auprès des personnes sans solution et de leurs familles ;



Une plateforme de soutien à l’inclusion des parisiens en situation de handicap dans leur milieu de vie ordinaire : par le partage solidaire des ressources de son plateau technique ouvert sur le quartier et la ville ; par le transfert de son expertise « handicap » vers les acteurs de droit commun ; par le pilotage à 360°, au-delà de l’accompagnement en institution, de parcours de vie inclusifs dans les différents temps et lieux de vie des personnes : domicile, école, médecin traitant, hôpitaux, cabinets libéraux, centre de loisirs, garde d’enfants, lieux de culture et de pratiques artistiques, lieux de vacances ;



Une plateforme de soutien aux proches aidants, par le développement d’une offre multimodale de répit et d’aide aux aidants.



A qui s'adresse cette Plateforme ?



Aux parisiens en situation de handicap et leurs proches aidants qui sont à la recherche d’un soutien dans l’orientation et l’adaptation de leur parcours de vie.



Aux différents acteurs pouvant interagir avec leur parcours de vie : les professionnels accompagnants, les partenaires du territoire, les acteurs de droit commun.



L’équipe de la Plateforme



Sous pilotage de la Direction, la plateforme est animée au quotidien par :

Une coordinatrice en soutien des parcours complexes,

Une coordinatrice des services de répit et d’aide aux aidants avec le concours d’un psychologue engagé dans le soutien des familles,

Une coordinatrice des services d’accès aux soins,

Une coordinatrice des services d’accès à la culture, aux loisirs et aux sports.



L’établissement porteur du projet



Le Centre médico-social Lecourbe de la Fondation Saint Jean de Dieu a été, dès sa création en 1858, un pionnier dans l’innovation et l’adaptation de l’accompagnement de personnes en situation de handicap. Situé au cœur du 15ème arrondissement parisien, il accompagne aujourd’hui les parcours de vie de 216 enfants, adolescents et adultes au sein de 5 structures d’accueil : un Institut d’éducation motrice, une Unité spécialisée pour enfants polyhandicapés, une Maison d’accueil spécialisée, un accueil de jour jeunes adultes et, depuis le 12 janvier 2018, une Maison des Répits, la première maison de week-end et de vacances pour des enfants parisiens en situation de handicap moteur, polyhandicap, porteurs de maladies rares ou d’un handicap mental.



Infos pratiques :

Un numéro unique d’accès : 06 23 07 09 21 du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Un mail unique : reliances@sjdparis.com





EN SAVOIR + :

www.reliances.fsjd.fr



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

