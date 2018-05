Une plateforme des innovations facilitant le quotidien des personnes en situation de handicap

Chaque innovation est décrite sur une fiche technique, composée d’un bref texte explicatif, de visuels et de tags pour faciliter les recherches associées.

En ligne depuis le 18 mai dernier, le Comptoir des Solutions est le 1er site de référencement des innovations au service des personnes en situation de handicap. Portée par l'association du même nom, cette plateforme gratuite et accessible recense les projets et start-up à impact positif dans le domaine du handicap. Près de 200 projets sont actuellement référencés.



Tech for Good et Handicap



Prothèse imprimée via une imprimante 3D, application de transcription instantanée pour les personnes malentendantes, surligneur vocal, robot-compagnon pour les enfants asthmatiques... La « Tech for Good » est particulièrement dynamique et créative sur le domaine du handicap, mais demeure parfois méconnue du grand public. L’association Le Comptoir des Solutions a pour objectif de mettre en lumière les innovations en faveur du handicap qui ne cessent de s’accélérer et paraissent plus qu’encourageantes pour l’avenir.



Constat



« Au fil des rencontres et des échanges avec les personnes en situation de handicap et leur entourage, nous avons constaté que ces derniers manquaient souvent d’informations sur les innovations et les outils dont ils pourraient disposer pour faciliter leur quotidien. De leur côté, les start-ups peinent souvent à se faire connaître alors que leur innovation répond à un vrai besoin. Il est certes possible de trouver des articles d’actualité mettant en avant de belles initiatives, mais aucune plateforme ne regroupe toutes ces innovations, ni ne les classe selon les besoins des individus. Nous avons donc créé un site web qui facilite la rencontre entre ces deux populations ! » Adeline Carrié, Présidente de l’association.



Résultat



L'idée de la plateforme a émergé fin 2016, ainsi, après plus d'un an de travail et grâce au soutien de notre partenaire fondateur Crédit Agricole S.A., celle-ci est désormais disponible. Chaque innovation est décrite sur une fiche technique, composée d’un bref texte explicatif, de visuels et de tags pour faciliter les recherches associées. Ce travail est le fruit d’une veille quotidienne assidue, dépassant l’échelle nationale. Parmi les 184 innovations référencées, on retrouve des applications telles que Ava, RogerVoice, Streetco, HandTalk ou encore des innovations telles que le robot Leka, le bracelet Unitact ou l’exosquelette Wandercraft.





www.comptoirdessolutions.org

