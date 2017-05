Une plateforme qui va faciliter les vacances des personnes en situation de handicap

A 19 ans, Lucas Gebhardt, étudiant lyonnais à l'université Jean Moulin, crée une plateforme qui va faciliter les vacances des personnes en situation de handicap.

Le 19 avril 2017, Handivoyage lance la première plateforme collaborative de location de logements pour les personnes en situation de handicap. Elle propose des logements labellisés « Tourisme et Handicap » accessibles pour tout type de handicap. Depuis sa création la société a reçu de nombreux prix, l’entreprise est en bonne voie pour devenir le leader sur le marché du tourisme accessible.



Une solution innovante



Il s'agit d'une plateforme de location de logements dédiée aux personnes porteuses de handicap. Elle permet de mettre en relation des personnes ayant un logement entièrement accessible avec des personnes en situation de handicap qui recherchent ce type de bien. Par ailleurs, Handivoyage organise gratuitement pour chaque séjour, la venue du matériel et des aides médicales nécessaires à son bon déroulement.



Pour tous types de handicap



La plateforme propose des logements pour tous, et couvre ainsi tous les types de déficiences : moteur, auditif, visuel ou mental.



Une forte demande



A 19 ans Lucas Gebhardt est le fondateur de Handivoyage. « Ayant un proche en situation de handicap moteur, j’ai décidé de créer une plateforme de voyages suite à des vacances gâchées par un logement non accessible » , se souvient-il. En général les logements proposés par les plateformes ne sont pas suffisamment adaptés et sont rarement aux normes. Les agences de voyages spécialisées dans le handicap ont des prix élevés qui ne sont pas abordables pour tous. Le marché du tourisme accessible représente 7 millions de nuits par an en Europe d’après le rapport de l’Union Européenne. Cette plateforme est ainsi une alternative qui permet de louer un logement labellisé « Tourisme et Handicap » à un prix raisonnable.



Une plateforme simple d’utilisation



Pour louer un logement, on se connecte sur la plateforme, on sélectionne le lieu, le nombre de voyageurs, les dates du séjour et son type de handicap. Le site propose tous les logements disponibles selon les critères des futurs voyageurs. Sur l’annonce on trouve également des renseignements complémentaires sur le logement : équipements, prix, loisirs ...



Des offres en France et à l’étranger



Le site dispose de logements en France dont la Corse et la Guadeloupe, en Espagne, au Monténégro et au Maroc. La société est en bonne voie pour devenir le leader sur le marché du tourisme accessible d’ici 2018.





www.handivoyage.net

© Handicap Infos - source : communiqué de presse