Plus de 20 000 propriétés « handi-accessibles » en France proposées par Abritel

Le 30 avril prochain sera la 8ème Journée Mondiale de la Mobilité et de l’Accessibilité. La plateforme de location de vacances Abritel®-HomeAway™, expert de la location de vacances, propose plus de 20 000 propriétés en France répondant au critère « handi-accessible et PMR ».



Depuis son site Internet, un filtre à cocher dédié permet de faciliter la recherche de propriétés adaptées, afin de trouver aisément la location de vacances qui correspond le mieux aux besoins de tous les vacanciers.



La région PACA et la Nouvelle Aquitaine proposent le plus large inventaire de locations de vacances « handi-accessibles et PMR » :



1-Provence-Alpes-Côte-d’Azur

2-Nouvelle Aquitaine

3-Auvergne-Rhône-Alpes

4-Occitanie

5-Bretagne



De plus, la France est la 2ème destination où l’on trouve le plus de propriétés répondant à ce critère, derrière les Etats-Unis et devant l’Espagne.



1-Etats-Unis

2-France

3-Espagne

4-Italie

5-Brésil

6-Mexique

7-Portugal

8-Allemagne

9-Canada

10-Royaume-Uni



