Le Premier ministre annonce une revalorisation de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse dès 2018

L’AAH revalorisée dès 2018.

Dans son discours de politique générale, le Premier ministre Edouard Philippe a appelé à la « mobilisation nationale » pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Mais il a prévenu que « les moyens ne pourront pas être illimités ». « Nous simplifierons les procédures pour les titulaires de droits sociaux qui souvent, par désespoir ou ignorance, ne les réclament plus », a annoncé le Premier ministre.



Ce n’est pas une surprise mais une confirmation. « L’inclusion des personnes en situation de handicap constituera une des priorités du quinquennat », a rappelé le Premier ministre dans le discours de politique générale qu’il a prononcé devant le Parlement. « C’est à une mobilisation nationale que j’appelle sous l’impulsion du président de la République et sous la conduite de la secrétaire d’État. »



Edouard Philippe a annoncé mardi la revalorisation dès 2018 de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse, actuellement à 800 euros, conformément à une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. « Nous simplifierons les procédures pour les titulaires de droits sociaux qui souvent, par désespoir ou ignorance, ne les réclament plus », a-t-il par ailleurs dit lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.



Sophie Cluzel, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées avait récemment expliqué que l’augmentation de 100 € de l’AAH promise par Emmanuel Macron ne sera pas étalée sur cinq années. Mais elle n’avait pas donné de calendrier précis.





