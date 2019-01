HIGH TECH | article publié le, 16/01/19 0 réaction

La première chaussure de basket dotée de la technologie de laçage automatique, débarque !

La Nike Adapt BB sera disponible en février au prix public conseillé de 350€.

La nouvelle technologie FitAdapt débarque chez Nike avec la Nike Adapt BB ! Alliant « un système pointu de laçage automatique, une application et un logiciel constamment mis à jour », cette nouvelle paire de chaussures héritière de la Nike HyperAdapt 1.0, lancée en 2016, est elle spécialement conçue pour la pratique du basketball.



« Nous avons volontairement choisi le basketball comme premier sport pour Nike Adapt en raison des contraintes que les joueurs imposent à leurs chaussures.Au cours d’un match de basket classique, les pieds des basketteurs se transforment et la possibilité de modifier rapidement l’ajustement en desserrant votre chaussure pour accroître la circulation sanguine, puis de la resserrer à nouveau pour des performances optimales, constitue un élément clé qui, d’après nous, améliorera l’expérience des sportifs. » Eric Avar, vice-président de Nike en charge de la création et de l’innovation.



Jayson Tatum (Boston Celtics) au eu l’occasion de les tester au siège de Nike World dans l’Oregon pour une série d’entraînements et de matchs improvisés. Il sera le premier joueur NBA à les porter en match.



« L’application permet d’enfiler la chaussure et, d’une simple pression sur le bouton, d’en changer les couleurs, de voir le pourcentage de la batterie…, c’est vraiment cool. » Jayson Tatum.



