Une première convention de partenariat pour une meilleure prise en compte du handicap entre le FIPHFP et l’Agence de Services et de Paiement

Plus 500 000 euros alloués par le FIPHFP pour structurer une politique handicap ambitieuse.

Mardi 19 décembre 2017, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a signé sa première convention avec l’Agence de Services et de Paiement (ASP) à son siège de Limoges. Ce partenariat de trois ans vise à développer la politique de recrutement et de maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap de l’Agence.



Plus 500 000 euros alloués par le FIPHFP pour structurer une politique handicap ambitieuse



L’Agence de services et de paiement est un organisme payeur et un opérateur public qui contribue à la mise en œuvre de politiques publiques européennes, nationales et locales. La signature de cette convention triennale avec le FIPHFP vient structurer la démarche qu’elle a engagée depuis 2010 à destination des personnes en situation de handicap, en organisant des actions ponctuelles notamment durant la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH).



Avec un budget estimé à 625 000 euros sur trois ans, dont plus de 500 000 euros seront financés par le FIPHFP, la convention fixe le cadre des actions à mettre en œuvre pour favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap, mais aussi la sensibilisation des collaborateurs de l’ASP.



Un plan d’actions décliné en quatre axes prioritaires



En 2016, l’Agence de Services et de Paiement a déclaré 92 bénéficiaires de l’obligation d’emploi et un taux d’emploi légal de 4,63 %. Afin de se rapprocher du taux légal de 6 %, le partenariat entre les deux organismes prévoit la mise en place d’un plan d’actions avec 4 axes principaux :



1. Sensibilisation & communication : un plan de communication sera déployé auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’ASP pour lever les freins et les appréhensions liés au handicap.



2. Formation & information : un dispositif de formation et d’information permettra de faciliter la compréhension des problématiques liées au handicap et de faciliter l’intégration professionnelle des bénéficiaires.



3. Recrutement : d’ici à 2020, l’ASP s’engage à recruter 27 bénéficiaires de l’obligation d’emploi : 12 fonctionnaires ou contractuels, 9 stagiaires et 6 apprentis.



4. Maintien dans l’emploi : l’Agence prévoit la mise en place de dispositifs d’aménagements de poste, d’accompagnement mais aussi des bilans de compétences afin de faciliter la reconversion professionnelle des agents en situation de handicap.



La convention prévoit également 3 axes qui concernent le pilotage de la politique handicap de l’ASP, l’amélioration du suivi des agents en situation de handicap au sein de l’Établissement public et le recours au secteur protégé et adapté pour la sous-traitance.



Une convention signée en présence d’invités de marque



Une centaine de personnes étaient conviées à la cérémonie organisée dans les locaux du siège de l’ASP à Limoges. La convention a été signée par Marc Desjardins, Directeur du FIPHFP, François Projetti, Directeur général délégué, représentant Stéphane Le Moing, Président-directeur général de l’ASP et Patrice Bodier, Directeur délégué à la Direction régionale Nouvelle- Aquitaine de la Caisse des Dépôts en présence de la Déléguée régionale au handicap du FIPHFP, Caroline Dekerle.



Suite à la signature, plusieurs témoignages de personnalités en situation de handicap se sont succédés : Marc Lemoule, gestionnaire logistique à la Direction financière, juridique et logistique de l’ASP, Cyril Jonard, judoka sourd et malvoyant né à Eymoutiers, médaillé aux Jeux Paralympiques, Alain Chabassier, Vice-président du comité régional Handisport Nouvelle- Aquitaine et Arnaud Dubarre, artiste, originaire de Corrèze, qui peint avec la bouche.





www.asp-public.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse