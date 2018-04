Prix Accompagnement Handicap : l'appel à projet pour la 11ème édition est lancé

Le groupe de protection sociale Klesia, et sa Direction de l'Action Sociale, lancent pour la onzième année consécutive leur Prix Accompagnement Handicap, sous une nouvelle formule pour l'édition 2018. L'occasion de lever le voile et de récompenser des projets innovants et exemplaires à destination des personnes en situation de handicap.



Les candidats des prix Accompagnement Handicap



Cette année sont admis à concourir des associations, fondations, fonds de dotation, groupements de coopérations sociales et médico-sociales et structures de l'Economie Sociale et Solidaire avec agrément ESUS (hors mutuelles et coopératives) qui ont développé, ou sont en cours de développement et réalisation, de programmes sur mesure en matière de handicap.



Ces projets, à destination de l'ensemble de la population (enfants, adultes, séniors) pourront porter sur différents domaines d'intervention : accueil, hébergement, habitat, aide à la vie quotidienne, scolarité, soins, prévention … et seront départagés selon des critères d'innovation, d'exemplarité et d'impact sur la qualité de vie de la personne en situation de handicap.



Les récompenses des Prix Accompagnement Handicap



En 2018, 4 grands prix, de 20 000 euros chacun, seront décernés aux structures lauréates, au cours du mois de décembre :



Le Prix Emploi : pour récompenser une action en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap



Le Prix Avance en âge : pour récompenser une action de prévention et/ou accompagnement du vieillissement des personnes en situation de handicap



Le Prix Aide aux aidants : pour récompenser une action de soutien destinée aux proches aidants de personne en situation de handicap



Le Prix Nouvelles technologies : pour récompenser un projet qui, par un outil ou équipement technique, améliore concrètement la qualité de vie des personnes handicapées.



L'organisme qui se verra remettre le « coup de coeœur » du jury remportera un prix supplémentaire de 5 000 euros. Les Lauréats qui le souhaitent, bénéficieront d'une mission d'accompagnement avec l'organisme partenaire Passerelles et Compétences (www.passerellesetcompetences.org).



Retrait et remise du dossier de candidature



Les dossiers complets (dossier de candidature, statuts en vigueur de l'organisation, liste des membres du CA, avis de parution de l'organisme au Journal Officiel, rapport d'activité, compte de résultat et bilan 2017, agrément ESUS) sont à envoyer au plus tard le 12 juin 2018 à l'adresse mail suivante : accompagnement.handicap@klesia.fr





© Handicap Infos - source : communiqué de presse