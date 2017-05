Prix « Accompagnement Handicap » édition 2017

Klesia lance un appel à projets pour la dixième édition de son Prix « Accompagnement Handicap ». Depuis maintenant 10 ans, le groupe de protection sociale récompense chaque année les initiatives les plus exemplaires du monde associatif en faveur des personnes en situation de handicap. Sont admises à concourir les associations loi 1901 à but non lucratif ou reconnues d'utilité publique œuvrant sur le territoire français.



Les projets présentés doivent nécessairement s'adresser aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie. Le mieux-être apporté aux personnes en situation de handicap étant un critère déterminant, sont éligibles les initiatives visant à favoriser le lien social ou les relations intergénérationnelles.



Les champs d'intervention sont multiples : accueil, hébergement, aide à la vie quotidienne… et les projets présentés peuvent être réalisés, en cours de réalisation ou en cours de lancement. Un jury composé d'experts et d'administrateurs des institutions de retraite complémentaires et de prévoyance de la société étudiera tous les dossiers et choisira les plus exemplaires.



Quatre prix de 15 000 euros chacun seront remis au cours du 4ème trimestre 2017 :



Le Prix Réussite, pour valoriser un projet réalisé et innovant ;



Le Prix Perspectives, pour encourager un projet en cours de lancement ou de réalisation présentant des perspectives prometteuses et/ou dont les premiers résultats ont été salués par le jury ;



Le Prix Emploi, pour soutenir une initiative en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap ;



Le Prix Prévention, pour promouvoir un projet dédié à la prévention santé.



NB : l'association qui obtiendra le Coup de cœur du public, lors de la cérémonie de remise des prix, recevra en plus une prime d'une valeur de 5 000€.



L'ambition de l'entreprise est de se positionner en véritable partenaire et d'aider les associations gagnantes à poursuivre et intensifier leurs actions envers les personnes en situation de handicap ou de dépendance. Dans cette optique, un accompagnement de l'Association Passerelles & Compétences sera également offert à chaque lauréat, mettant à disposition les compétences d'un bénévole sur une problématique rencontrée : juridique, financière, stratégique, RH, organisationnelle….



Pour Concourir

Dossier de candidature, règlement et dossier de présentation téléchargeables sur ce site.

Les dossiers complets doivent être envoyés le 12 juin 2017 au plus tard.

Contact : accompagnement.handicap@klesia.fr.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse