VIDÉOS | article publié le, 15/12/18 0 réaction

Prix vidéo Arts Convergences 2018 : « Il faut bien vivre avec une maladie psychique ! »

Sensibiliser le public à la réalité vécue par les personnes souffrant de maladies psychiques, mieux comprendre ces maladies, promouvoir des œuvres cinématographiques de qualité… Tels sont les objectifs du Prix Vidéo, 4’Max, tous genres de réalisations, ouvert à tous.

Ce Prix est proposé sous forme d’un appel à projets dans un format de très court métrage, de tous genres (documentaires, fictions, animations), ouvert à tous, avec des dotations pour les vidéos primées par le Jury et par le Public. Il est diffusé pendant plusieurs mois auprès de la plupart des écoles qui traitent de la communication par l’image : journalisme, beaux-arts, audiovisuel, cinéma… des structures médico-sociales et des structures de soin en psychiatrie.



Sensibiliser le public à la réalité vécue par les personnes souffrant de maladies psychiques, mieux comprendre ces maladies, promouvoir des œuvres cinématographiques de qualité…Tels sont les objectifs du Prix Arts Convergences. Le format de ces vidéos, court, incisif, permet d’aller à l’essentiel. La brièveté est aussi le gage d’une présence efficace sur les réseaux sociaux, afin de faire connaître au plus grand nombre ces vidéos et les enjeux qu’elles soulèvent. Avec le thème choisi pour cette 2ème édition : « Il faut bien vivre avec une maladie psychique ! », il ne s’agit pas seulement de montrer que l’autonomie, la vie en société et le travail sont possibles, mais aussi d’être drôles et émouvants.



La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le mercredi 5 décembre au FORUM DES IMAGES, à Paris, avec la projection des vidéos sélectionnées et la remise des prix et des dotations par les membres du Jury. Trois Prix avec des dotations ont été remis : le Grand Prix (2 500 €), le Prix du Jury (1 500 €) et le Prix du Public (1 000 €). Le Prix du Public a été décerné à l’issue des votes comptabilisés en ligne sur la présélection entre le 15 et le 30 novembre, avec la possibilité de voter pour une vidéo, une fois par jour.



NB : les vidéos sélectionnées sont libres de droits (excepté pour un usage commercial), elles peuvent être ainsi intégrées, diffusées et partagées.



Les films primés :



GRAND PRIX - The Mess (Le désordre)

Docu-Fiction (4’12’’) – Dorothy Allen-Pickard

Quand Ellice va mal, sa chambre devient bordélique – elle ne le voit jamais venir, mais cela vient à tous les coups. Il semble qu’il n’y ait aucun moyen de briser le cycle de hauts et de bas qui constitue la bipolarité.







PRIX DU JURY - Le chien de Churchill

Animation (4’15’’) – Etienne Husson

Avec la participation de Sarah Robbes, Thomas Nicol, Théo Perek, Angelina Pelluet, Simon Orlandi, Antonin Zivy, Camille Curat À travers un personnage historique Churchill, dont la maladie n’a pourtant jamais été vraiment diagnostiquée, un portrait singulier des maladies psychiques où l’on relativise la notion du « bien vivre ».







PRIX DU PUBLIC - Saperlipopette

Fiction (2’27’’) – Cécile Poirier

Avec la participation de Marlène Rautureau, Vincent Fribault, Paul Nicoué

Itinéraires vers les pôles Nord et Sud.







Présentation du Jury :



Eric ALTMAYER

Producteur, cofondateur de Mandarin Cinéma et Mandarin TV (Brice de Nice, Potiche, Chocolat, Patients…).



Carole GAESSLER

Journaliste et animatrice de télévision française. Depuis 2010, Carole Gaessler est la présentatrice du 19/20 de France 3 ; elle présente aussi l'émission Des racines et des ailes depuis septembre 2014.



Catherine JOUSSELME

Professeure de pédopsychiatrie à Paris - Chef du pôle Universitaire, Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la Fondation Vallée à Gentilly.

France 5 - Magazine de la Santé le 4 déc « Pourquoi les maladies mentales font-elles peur ? » (39’17’’- 45’22’’) et le 11 déc « quand le handicap devient une force » (de 34’50’’ - 42’15’’).



Christian DAVIN

Producteur et psychanalyste, fondateur d’Alphanim, aujourd’hui au sein de « Christian Davin Productions », il produit des films de tous genres : fiction, animation, documentaire.



Nils BOROWSKI

Ingénieur du son à l'ESIS, lauréat du Grand Prix Arts Convergences 2016, remis au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, pour sa vidéo « Psychophobia ».





EN SAVOIR + :

contact@assoconvergences.com



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page