INITIATIVE | article publié le, 13/12/18 0 réaction

La production du jeu Koobi va être relocalisé en France à l' ESAT de Montélimar

Alain Arnaud, le créateur de ce jeu, a cependant toujours cru, en la possibilité de produire en France et ce projet est enfin en cours de réalisation.

La SAS Galaxie d'Orion commercialise un jeu de construction en bois, s'appelant Koobi, depuis maintenant 4 ans. Cette petite société, originaire de la Drome, produisait jusqu'à présent ce jeu en Bulgarie. Créé dans le Diois, ce jeu d’assemblage et de construction se composant de 2 types de pièces, des cubes et des bâtonnets. Les cubes sont percés sur chaque faces pour y insérer les bâtonnets, et c'est parti pour laisser place à notre imagination...



La grande force du jeu est incontestablement sa solidité et sa simplicité. Ainsi les enfants peuvent laisser libre court à leurs envies sans la contrainte de la fragilité de leurs constructions. Alain Arnaud, le créateur de ce jeu, a cependant toujours cru, en la possibilité de produire en France et ce projet est enfin en cours de réalisation.



Il nous reste aujourd’hui à garantir la fabrication des cubes percés. Pour cela : un partenariat avec l’ESAT de Montélimar (26) est en place.



Cet établissement est déjà en charge de l’assemblage et de l’emballage des différents éléments du jeu. Il dispose en outre des compétences nécessaires pour l’usinage du bois. Cependant, il ne dispose pas des machines nécessaires pour le percement des 6 faces du cube et l’emboutissage. C’est la société « la galaxie d’Orion », qui investit dans cet outillage afin de permettre à l’ESAT (établissement médico-social de travail protégé, réservé aux personnes en situation de handicap) de produire les éléments du jeu.



Koobi sera entièrement produit en France :



Cet investissement pour l’achat des machines s’élève à 39 500 euros (31 000 € pour la perceuse multi mèches et 8 500 € pour l’emboutissage). Aujourd’hui des investisseurs nous rejoignent à hauteur de 25 000 euros pour valoriser le jeux en bois français. Il nous manque pour finaliser la production, 14 500 euros.

Notre besoin : trouver 14 500 euros. Voilà pourquoi une campagne de financement participatif va être lancée, via la plateforme Kocorico.



Démo du jeu de construction :









EN SAVOIR + :

Contribuez à développer le jeu en bois en France



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page