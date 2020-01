LIVRE | article publié le, 27/01/20 0 réaction

Quand le handicap s'invite au cours de la vie

Cet ouvrage est issu du 13e Séminaire interuniversitaire international sur la clinique du handicap (SIICLHA).

Le handicap peut s’inviter au cours de la vie à n’importe quel âge, à la suite d’un accident ou d’une maladie. Cet ouvrage propose différentes approches pour comprendre les bouleversements liés à sa survenue, aussi bien du point de vue du sujet atteint que de celui des aidants, professionnels et familiaux.



Le handicap peut s’inviter au cours de la vie à n’importe quel âge, à la suite d’un accident ou d’une maladie. Cette survenue, brutale ou insidieuse, inattendue ou prévisible, bouleverse le sujet dans sa relation au monde, change son statut social, modifie ses liens avec ses proches. Elle peut remettre en cause ses investissements les plus fondamentaux et, quand il s’agit d’un enfant, son envie même de grandir.



En effet, lié à un traumatisme crânien ou coma prolongé, à une maladie évolutive ou une maladie neurodégénérative, le handicap acquis a un impact sur l’avenir du sujet. Projets et souhaits doivent désormais dialoguer entre la nostalgie du passé, les difficultés du présent et la crainte de l’avenir. Comment, dès lors, transformer cette étape possible de la vie en expérience structurante ?



Les auteurs partent de la clinique, mais également de la littérature, de l’art, de l’anthropologie, pour montrer comment les professionnels, les aidants familiaux, l’entourage concourent au maintien de la continuité d’être du sujet ébranlé dans ses assises identitaires.



A propos de l'auteur :

Anne Boissel est psychologue clinicienne, psychothérapeute, maître de conférences en psychologie clinique à l’université de Rouen Normandie, laboratoire CRFDP.



Infos pratiques :

Parution : 3 janvier 2020

EAN : 9782749265650

13.5x21, 220 pages

Collection : connaissances de la diversité

Thème : Travail social & Handicap





