Quand le leader de la prothèse rencontre l'expert en ingénierie

Le leader de la prothèse et l'expert en ingénierie révolutionnent les prothèses fémorales Mécatroniques Genou-Cheville-Pied...

PROTEOR, leader français de l'orthopédie externe et le groupe AMETRA innovent en travaillant conjointement sur la prothèse fémorale Mécatronique Genou-Cheville-Pied. A la fois mécanique, hydraulique et électronique, cette prothèse constitue une innovation majeure sur le marché industriel médical.



Fleuron de l'ingénierie française, AMETRA est spécialisée dans la conception de produits innovants pour l'industrie, dans les domaines de la mécanique et de l'intégration système. Le groupe accompagne ses clients dans de nombreux domaines de l'aéronautique, la défense, les énergies, le ferroviaire mais aussi le médical. Elle intervient sur de nombreux segments d'innovation et notamment dans l'analyse de faisabilité du projet, la recherche, la conception et le pré-dimensionnement ou encore l'assistance à l'industrialisation.



Depuis 2017, la société se place aux côtés de PROTEOR, leader français du marché des appareils orthopédiques sur-mesure pour handicapés physiques. Le groupe développe en France et à l'international une gamme complète de produits et services destinés à compenser un handicap physique, temporaire ou permanent.



Objectif ? Développer un produit innovant sur le marché. Le fait de proposer un solution complète d'appareillage intégrant l'électronique permet notamment d'adapter le comportement de la prothèse aux différentes situations de la vie quotidienne : marche sur le plat, pentes, escaliers, quelle que soit la vitesse de marche.



L'équipe d'ingénierie s'est très vite intégrée au projet. « Cette première prothèse d'ensemble est un projet à la fois inédit et captivant ! » s'exclame Guillaume, Ingénieur d'études. « Notre mission est d'apporter notre expertise et nos connaissances sur la production et les plans de montage. En somme, notre objectif est d'enlever toute ambiguïté sur la conception. »



Une solution innovante pour retrouver une vie active



« Notre problématique était simple : un besoin d'expertise métier dans un domaine spécifique ! » indique Nicolas Piponniau, Chef du Bureau d'étude des appareils orthopédiques. « L'idée d'une prothèse intelligente Genou-Cheville-Pied est nouvelle sur le marché et demande une précision particulière, notamment concernant l'assemblage et la cotation fonctionnelle. C'est dans ce cadre que nous avons fait appel à AMETRA, dont le savoir-faire est reconnu dans le tissu industriel français. »



Chiffrage, géométrie... Les plans de montage sont confectionnés avec une précision d'orfèvre pour analyser chaque pièce du dispositif-prototype et contrôler les chaines de côtes. Le tout, sans perdre de vue toutes les contraintes inhérentes à ce projet innovant en termes de durée de vie, d'usure ou de résistance.



« Apporter une solution innovante sur le marché, oui, mais aussi et surtout améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Il ne faut pas perdre de vue que ce dispositif doit permettre à de nombreuses personnes de retrouver une vie active et dynamique. La synergie de nos savoir-faire est consacrée à cet objectif », conclut Nicolas Piponniau.



Vidéo. Genou hydraulique polycentrique Hydeal II









www.proteor.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse