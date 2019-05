HANDISPORT | article publié le, 03/05/19 0 réaction

Le Raid Handisport 31 revient pour la 5eme Edition !

Cyclotourisme, tirs de précision, course d’orientation et bien d’autres activités surprises attendent les 72 participants !

Pour la 5ème édition, le Comité Départemental Handisport de la Haute-Garonne (CDH31) organise son Raid Handisport 31 le samedi 15 juin à la Base de Loisirs de Bouconne.



Ce Raid se fait en équipe mixte handi-valide composée de 6 personnes dont au minimum une personne en situation de handicap.



Pour permettre une réelle mixité et la participation de tous, une équipe « type » devra remplir les critères suivants : deux valides, un déficient auditif, un jeune de moins de 20 ans, une personne en situation de handicap moteur, un déficient visuel et une femme. Cette composition est idéale et peut être adaptée.



Le CDH31 mettra à disposition tout le matériel handisport nécessaire pour que toutes les personnes en situation de handicap physique et/ou sensoriel puissent participer à cette journée.



A savoir : le Raid Handisport 31 est le seul Raid du département entièrement accessible aux personnes en situation de Handicap. En Occitanie, seulement deux Raids handisport sont répertoriés. Les inscriptions sont ouvertes à tous, les personnes non licenciées à la Fédération Française Handisport peuvent participer au Raid.





