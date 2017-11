Le Rallye du Centenaire de la Fédération des Aveugles de France

Le Rallye du Centenaire de la Fédération des Aveugles de France est une épreuve de navigation organisée le samedi 14 octobre 2017 avec des équipages comprenant exclusivement des copilotes déficients visuels.

Trois, deux, un.. partez ! Dans le cadre de son centenaire, la Fédération des Aveugles de France vous invite à un Rallye Automobile qui aura lieu le samedi 14 octobre 2017, départ de Saint Just Saint Rambert (Loire) à partir de 10H. Le challenge ? parcourir 150 Km avec des équipages comprenant exclusivement des copilotes déficients visuels. L’occasion de sensibiliser tout au long de cette journée, le grand public au Handicap Visuel autour d’un challenge sportif et unique.



Une aventure humaine



Le Rallye du Centenaire de la Fédération des Aveugles de France est une épreuve de navigation organisée le samedi 14 octobre 2017 avec des équipages comprenant exclusivement des copilotes déficients visuels.



Grâce à des roadbooks adaptés, les copilotes, aveugles ou malvoyants, guideront les pilotes tout au long du parcours composé de 3 étapes de 50 km chacune environ.



Plus de 50 équipages sont attendus pour participer à cet événement. Les copilotes seront issus de l’ensemble des associations de déficients visuels de la région Auvergne Rhône-Alpes.



Les Routes d’Exbrayat (Team des Balcons) et Handi Rally Passion mettent leurs compétences au service du CAURADV et de la Fédération des Aveugles de France pour que cette journée soit l’occasion de mettre à l’honneur les personnes déficientes visuelles et les activités des associations membres du réseau fédéral.



Le programme prévisionnel du Rallye du Centenaire :



Rassemblement à Saint Just Saint Rambert à 9h00

Briefing des pilotes et des copilotes à 9h30

Etape 1 : départ de la première voiture à 10h00 puis de minute en minute Arrivée de la 1° étape à Saint Just Saint Rambert à partir de 11h30 Déjeuner à midi

Etape 2 : départ de la première voiture à 13h30

Arrivée de la 2° étape à partir de 14h45 - Pause de 30mn

Etape 3 : départ de la première voiture à 15h15

Arrivée du rallye à Saint Just Saint Rambert partir de 16h30

Remise des Prix à partir de 18h00



Un coup de projecteur en faveur de la citoyenneté des personnes déficientes visuelles



Tout au long de la journée, sur le site du départ et de l’arrivée du Rallye du Centenaire à St Just – St Rambert, des activités de sensibilisation seront proposées au grand public :



Stand de présentation des activités des associations membres du CAURADV,

Exposition de la Fédération des Aveugles,

Parcours sensoriel de simulation à effectuer sous bandeau,

Présentation des techniques de locomotion avec canne et chien d’accompagnement,

Initiation au braille,

Jeux adaptés,

Présentation d’ouvrages issus de l’édition adaptée,

Présentation de l’offre de la Médiathèque à destination des publics empêchés de lire,...



Cette journée sera l’occasion pour tous de rencontrer des personnes déficientes visuelles et de mieux appréhender leur vie quotidienne et leurs revendications pour l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière.



Des évènements sont proposés en partenariat avec les structures culturelles de Saint Just Saint Rambert (sensibilisation des jeunes de la communauté de communes, spectacle du comédien Lee Voirien, concerts du groupe RAFFU et de la chanteuse Livane, projection de films documentaires...)



L’exposition photo sera présente pendant tout le mois d’octobre à la MJC, et une soirée de sensibilisation – présentation d’aides techniques et technologiques sera organisée le 13 octobre de 18h à 20h.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse