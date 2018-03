Randonnée accessible dans les Monts du Lyonnais le dimanche 8 avril

À l’occasion de la balade des pierres roses, les sentiers deviendront accessibles à tous grâce aux balades en joëlettes. Ainsi chacun, qu’il soit valide ou en situation de handicap, pourra profiter des paysages vallonnés, des chemins boisés et de l’air vivifiant des Monts du Lyonnais...



La joëlette est un fauteuil tout terrain à une seule roue qui permet d’emmener les personnes à mobilité réduite sur les chemins de randonnées. Cette année, dans le cadre des Journées Nationales Tourisme et Handicap, l’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais s’associe à l’Association Trail Organisation Solidarité et au village de Coise afin de proposer des balades en joëlette en trio (2 personnes valides et 1 personne en situation de handicap). Le nombre de places étant limité, il faut impérativement réserver auprès de l’Office de Tourisme.



D’autre part, un circuit de 5 kilomètres dont la particularité est d’être entièrement sur goudron sera accessible aux personnes en fauteuil. Toutefois, précisons que cet agréable parcours au cœur de la campagne lyonnaise est vallonné et nécessite d’être accompagné par une personne sportive. Ainsi, nous vous invitons à contacter l’Office de Tourisme qui vous informera plus précisément sur l’accessibilité de cet itinéraire.



À noter : boissons chaudes offertes au départ, ravitaillements sur les parcours et saucisson chaud, pommes vapeur, dessert offerts à l’arrivée. Tarifs : de 4 € à 7 €.



Informations pratiques :

Randonnées en joëlette : dimanche 8 avril à Coise

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais Tél : 04 78 48 64 32

Mél : tourisme@cc-montsdulyonnais.fr





www.cc-montsdulyonnais.fr

