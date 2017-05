Réduire considérablement le risque d’infarctus du myocarde et d'AVC

Image d'obstruction discrète de l'artère carotide chez un sujet apparemment sain et sans symptôme particulier.

130 000 à 150 000 nouveaux AVC surviennent en France tous les ans, et on estime à 700 000 la population atteinte d'un AVC dont 50% conservent un grave handicap moteur et/ou du langage altérant les capacités de communication. Les accidents cardiaques sont au nombre de 120 000 par an. Enfin les accidents vasculaires représentent en France 28% de la mortalité avec 150 000 décès annuels.



Une des causes principales de ces accidents est l'athérosclérose, due à une accumulation de dépôts de cholestérol et de caillots sanguins sur les parois artérielles. Le dépistage des patients "à risque" a évolué depuis 20 ans !



L'analyse échographique des vaisseaux du cou, la mesure des anomalies des parois des artères carotides et des dépôts associés formant des plaques ainsi que des indices spécifiques relevés dans le cadre de plus de 25 000 tests cliniques, permet désormais d'évaluer le risque individuel d'un patient (élevé, moyen ou faible) de présenter un accident vasculaire cardiaque ou cérébral (AVC).



L'intérêt majeur de ce dépistage non traumatique qui est très facile à réaliser, est de permettre pour les patients détectés "à risque" de mieux cerner, ou de dépister plus tôt un facteur de risque tel que l’hypertension artérielle, le diabète ou l’hypercholestérolémie ……. et d’initier les mesures préventives (comportement alimentaire ou de style de vie, traitement médical spécifique …) visant à retarder l’évolution de cette maladie.



On peut considérer, dans l’état de nos connaissances, qu’ignorer cet examen simple et performant constitue pour les sujets porteurs d’un risque familial potentiel une perte de chance pour une prévention précoce et active d’un accident vasculaire.



Résultat d'un travail de recherche de plus de 30 ans, de tests cliniques et de dizaines de publications scientifiques internationales, le Professeur Pierre-Jean Touboul a réuni son expertise au sein d'un logiciel de détection préventif peu coûteux du risque cardio-vasculaire. Il est efficace et largement validé, appelé M'Ath® (Mesure de l’athérosclérose), il est par ailleurs en voie de déploiement en France et à l'international dans les cliniques, hôpitaux et cabinets spécialisés.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse