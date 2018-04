Référencer tous les lieux d'accessibilité : un enjeu de société pour tous les Français

A destination des usagers et des professionnels, Picto Access offre un service innovant, qui renseigne et permet d’améliorer l’accessibilité des établissements et lieux.

Se déplacer en toute autonomie lorsque l’on est en situation de fragilité n’est pas chose aisée. Seniors, personnes en situation de handicap, familles avec poussette... : nombre de situations qui affectent le quotidien et limitent la mobilité.



Pourtant, la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances et la loi sur les Ad’AP (Agenda d'accessibilité programmée) définissent des normes d’accessibilité. Mais, face à ces lois peu comprises et contraignantes, les aménagements, coûteux et sans visibilité quant au retour sur investissement, tardent et l’accessibilité avance lentement.



Valoriser les réalisations en faveur de l’accessibilité, faciliter la mobilité autonome des personnes en situation de fragilité



Diplômé de Communication visuelle et photographie (Bruxelles et Tournai), Justin Marquant voyage durant cinq années à travers le monde en tant que photographe reporter indépendant pour réaliser des documentaires à destination du web. Au fil des rencontres, il réalise combien il est difficile pour les personnes en situation de fragilité de trouver des informations précises sur l’accessibilité des lieux. Entouré d’une équipe d’experts passionnés, il a l’idée de qualifier l’open data en faveur de l’accessibilité et de créer un outil web et mobile qui détaille les lieux ou moyens de transports accessibles. Son ambition : aider les usagers à trouver les lieux et établissements accessibles à leur handicap et, pour les professionnels, faire de l’accessibilité un atout.



Justin Marquant déclare : « la norme d’accessibilité doit être comprise comme une avancée sociale et sociétale, permettant d’une part aux professionnels accueillant du public de se rendre accessibles et d’autre part aux personnes en situation de fragilité de se déplacer le plus librement possible ».



Un service innovant pour les usagers et les professionnels



Rappel... Depuis 2015, tous les Etablissements Recevant du Public ont pour obligation de s’inscrire dans un Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée) leur imposant la mise aux normes d’accessibilité de leur établissement. Depuis septembre 2017, avec la loi sur les registres public d’accessibilité, elle leur impose également une transparence sur celle-ci.



A destination des usagers et des professionnels, la start up offre un service innovant, qui renseigne et permet d’améliorer l’accessibilité des établissements et lieux.



Les usagers,

Gratuitement, via l’appli Picto Access ou sur le site, en quelques clics, ils s’informent au quotidien et en temps réel l’accessibilité d’un lieu et/ou d’un établissement selon leur situation et besoins : familles/poussette, seniors, personnes en situation de handicap moteur, sensoriel, etc.



Les professionnels,

Via un abonnement, ils bénéficient d’un service inédit et font de leurs investissements en accessibilité une force pour l’ensemble de leurs points de vente.



Les gestionnaires d’établissement recevant du public peuvent :

Informer leurs clients de l’accessibilité de leurs établissements,

Valoriser en ligne leurs nouveaux aménagements,

Maintenir leur accessibilité dans le temps,

Améliorer la qualité d’accueil pour toute la clientèle,

Développer leur chiffre d’affaires.





www.pictoaccess.fr

