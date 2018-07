Une rencontre « Handicap et Innovation » au Café Joyeux avec Sophie Cluzel

La Ministre, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, tient à saluer le travail réalisé par les étudiants et les entrepreneurs en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Joyeux, concept audacieux de coffee shops qui emploient des personnes en situation de handicap mental ou présentant des troubles cognitifs, et dont l’intégralité des bénéfices est reversée à des associations caritatives.



Dernières nouvelles



À Paris, après 4 mois d’activité, les 21 équipiers achèvent brillamment leur période de stage et viennent d’être diplômés par Joyeux. 14 des équipiers sont confirmés en CDI.



Deux coordinateurs pédagogiques / éducateurs spécialisés ont été recrutés localement afin d’accompagner les managers dans la phase de formation, d’intégration et d’inclusion des équipiers pour leur permettre de participer pleinement à l’activité de restauration en cuisine, au comptoir, tout comme en salle, avec qualité et bien être au travail optimum.



Joyeux Opéra a également la joie de procéder cet été à des travaux d’agrandissement afin d’augmenter la capacité d’accueil de convives.



2 adresses : Rennes – ouvert mi-décembre 2017 & Paris – ouvert le 21 mars 2018.



Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées organise une rencontre « Handicap et Innovation » au Café Joyeux le vendredi 20 juillet 2018. Le handicap est une priorité du quinquennat dont le fil conducteur est la société inclusive.



Le numérique fournit un formidable vivier d’opportunités pour faciliter la vie des personnes handicapées, et constitue une chance de collaboration créative. Améliorant le quotidien des personnes, les solutions technologiques permettent également d’ajuster leur environnement de vie et de travail, ainsi que d’équiper les professionnels de l’accompagnement. L’innovation constitue à ce titre un levier majeur pour la construction de la société inclusive que nous visons collectivement.



Marraine du Défis H ainsi que des projets French Impact relatifs au handicap, la Ministre tient à saluer le travail réalisé par les étudiants et les entrepreneurs en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Les projets présentés lors de cette rencontre sont la preuve que le handicap peut constituer un levier de transformation, au service du plus grand nombre.





joyeux.fr

© Handicap Infos - source : communiqué de presse