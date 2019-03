MUSÉE | article publié le, 22/03/19 0 réaction

Rencontres du handicap au Louvre : découvrez le programme de avril-juin 2019

Ouverture des réservations. À vos agendas !

Les Rencontres sont des sessions de sensibilisation et de découverte du musée et de ses ressources dédiées aux relais du handicap. Au programme de ce trimestre : parler, photographier, découvrir, explorer… et enfin échanger au bilan de fin de saison.



Les formules :

Visites-conférences

Sous la conduite d’un conférencier du musée, les visites-conférences sont l’occasion de vous familiariser avec des parcours adaptés et de préparer vos visites en groupes autonomes.



Ateliers adaptés

L’analyse de quelques œuvres dans les salles du musée est complétée par la découverte d’une technique artistique.



Modules complémentaires

Découvrez toutes les informations et ressources disponibles pour votre visite autonome, et rencontrez les professionnels du musée.



Programmation > avril 2019 :

Mercredi 10.04 de 18h à 19h30 - Visite-conférence – (25 places)

Dans l’univers du Second Empire

Des pièces en enfilade, des dorures à foison, des lustres majestueux, des velours pourpres : plongez dans l’Univers du Second Empire et découvrez sa magnificence.



Programmation > mai 2019 :

Mercredi 15.05 de 17h30 à 20h30 - Formation - (25 places)

Formation : Prendre la parole face aux œuvres

Dans cette formation, il s'agit d'expérimenter des situations de prise de parole devant des œuvres variées et d'enrichir ses compétences grâce à des techniques de médiation adaptée à différents types de publics. Se questionner sur le positionnement du corps face aux œuvres et face à un groupe, mesurer l'impact de sa voix,… permettent d’être autonome lors d’une visite en groupe et de réfléchir aux types d'activités à proposer avant, pendant et après la visite.



Mercredi 29.05 de 18h à 20h - Atelier – (15 places)

Photographier le Louvre

Muni d’un appareil photo fourni par le musée, parcourir les salles et découvrir des notions de composition, cadrage et lumière.



Programmation > juin 2019 :

Mercredi 05.06 de 18h à 19h30 - Visite-conférence – (25 places)

Découvrir le Département des Arts de l’Islam

A la fois défi architectural et étape importante du redéploiement des collections, le nouveau département des arts d’Islam abrite une des plus importantes collections au monde par sa diversité géographique, son cadre chronologique et la multiplicité des techniques employées.



Mercredi 19.06 de 18h à 19h30

Bilan des Rencontres

Un moment de partage et d’échanges mais aussi vos restitutions d’expériences de la saison 2018 – 2019 et toutes les perspectives pour la saison à venir.



NB : pour vous inscrire, envoyez un e-mail à l’adresse suivante : handicap.rencontres@louvre.fr





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

