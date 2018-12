MUSÉE | article publié le, 22/12/18 0 réaction

Rencontres du handicap au Louvre : découvrez le programme de janvier-mars 2019

Le musée du Louvre s’attache à garantir à tous les visiteurs, un confort de visite optimal.

Les Rencontres sont des sessions de découverte du musée et de ses ressources dédiées aux relais. Au programme de ce trimestre : nouvelle salle de médiation aux Arts Graphiques, sculpture…



Les formules :

Visites-conférences

Sous la conduite d’un conférencier du musée, les visites-conférences sont l’occasion de vous familiariser avec des parcours adaptés et de préparer vos visites en groupes autonomes.



Ateliers adaptés

L’analyse de quelques œuvres dans les salles du musée est complétée par la découverte d’une technique artistique.



Modules complémentaires

Découvrez toutes les informations et ressources disponibles pour votre visite autonome, et rencontrez les professionnels du musée.



Programmation > Janvier 2019 :

Mercredi 23.01 de 18h à 19h30 - Rencontre / Ballade – (15 places)

Découverte de la nouvelle salle de présentation des techniques du dessin et de la gravure

Accompagnés par l’une des conceptrices du projet, découvrez cette salle de médiation dédiée aux techniques du dessin, du pastel, de la miniature et de l’estampe, et permettant à tous les visiteurs de découvrir les techniques et les gestes des arts graphiques.



Mercredi 30.01 de 18h à 19h30 - Visite-conférence – (25 places)

Je découvre : la sculpture

Qu’est-ce qu’une sculpture ? Comment la regarder ? Comment est-celle réalisée ? Quels sont les matériaux employés ? Un parcours pour découvrir une sélection d’œuvres sculptées.



Programmation > Février 2019 :

Mercredi 13.02 de 17h30 à 19h30 - Formation – (10 places)

Découvrir l’archéologie au Louvre – La Grèce

Approfondissez votre connaissance du musée et de ses collections permanentes afin d’enrichir vos contenus pédagogiques et mieux préparer une visite au musée. Chaque module s’organise autour de temps d’appropriation, d’analyse et d’apport de contenus devant les œuvres grâce à des mises en situation. Une place privilégiée est accordée à la conception d’activités dans un objectif de transfert didactique.



Mercredi 20.02 de 18h à 19h30 - Visite-conférence – (25 places)

Découvrir l’Egypte au Louvre

Une autre manière d’aborder la civilisation égyptienne à travers trois grands thèmes : la vie quotidienne, l’écriture et les dieux.



Programmation > Mars 2019 :

Mercredi 13.03 de 18h à 20h - Atelier – (15 places)

Un décor ottoman au Louvre

Partir à la découverte du mur de céramique ottomane. Réaliser une œuvre collective, à partir de motifs croqués dans les salles.



Mercredi 27.03 de 18h à 19h30 - Visite-conférence – (25 places)

Voyage dans l’Italie de la Renaissance

Découvrir les chefs-d’œuvre de la sculpture et de la peinture des maîtres de la Renaissance italienne.



NB : pour vous inscrire, envoyez un e-mail à l’adresse suivante : handicap.rencontres@louvre.fr



Accessibilité :

L'accessibilité des visiteurs en situation de handicap constitue une priorité du musée du Louvre inscrite dans son agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap). Le musée du Louvre s’attache à garantir à tous les visiteurs, un confort de visite optimal. Une attention spéciale est accordée à la qualité de l’accueil dans tous les espaces du musée et à toutes les étapes du parcours.



Petite Galerie. Une application mobile rien que pour vous !

Vous souhaitez visiter la Petite Galerie avec votre groupe ? Connaissez-vous cette application ? Cet outil pourra nourrir votre réflexion et vous donner des pistes de visite à réaliser (Téléchargeable gratuitement).

