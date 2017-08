Rendre le cinéma accessible aux sourds et aux malentendants

Nous avons développé une solution simple et efficace, pour un cinéma accessible à tous.

Imaginez-vous un monde, dans lequel vous pourriez voir un film avec vos amis, votre famille, et partager un moment de rire ou d’émotion dans une salle obscure. Un cinéma fraternel et unificateur, dans lequel aveugles, sourds, malentendants, et spectateurs originaires de tous les pays, parlant des langues différentes, peuvent se rapprocher et vibrer ensemble le temps d’un film.



Le STARKS AR sera commercialisé d’ici la fin de l’année. Avec ce casque à Réalité Augmentée, tous les sous-titres existants peuvent être diffusés, de manière simple et individualisée, aux spectateurs déficients auditifs, ainsi qu’à une audience internationale. Avec ce dispositif, vous pourrez profiter de sous-titres dans la langue de votre choix, et les lire directement sur l’écran grâce à la technologie en Réalité Augmentée. Le dispositif et l’appli STARKS donneront la possibilité à plus de 150 millions de personnes de par le monde (déficients auditifs, touristes, migrants, expatriés et étudiants internationaux) de vivre ensemble un moment de fraternité et de partage : être ensemble dans la même salle, regarder le même film, et vivre un vrai moment de cinéma.



NB : le 20 septembre prochain, une campagne de financement participatif (crowdfunding) sera lancée, pour donner un l’élan définitif au projet et parfaire le prototype afin de lancer la production.



