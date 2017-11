Renforcer l'accès territorial aux soins

Construire des projets de santé adaptés aux besoins des territoires.

Chaque territoire est différent. En ville, en périphérie ou à la campagne, sur une île ou en montagne, la prise en charge des problèmes de santé peut varier. La démarche pour l’égal accès aux soins vise à ce que chaque territoire dispose d’un projet de santé adapté et sur-mesure.



Ce projet de santé territorial propose des solutions aux problématiques identifiées par les patients, mais aussi par les élus et les professionnels de santé. Il sera construit et mis en œuvre avec les agences régionales de santé (ARS) et leurs partenaires institutionnels régionaux.



Chaque professionnel de santé exerçant dans un territoire ou souhaitant s’y installer pourra élaborer son propre projet professionnel et mieux l’articuler avec sa vie privée. Il pourra évoluer dans sa carrière professionnelle grâce à la mise en place d’un guichet unique qui l’informera, l’aidera et l’accompagnera dans ses démarches administratives.



« Chaque citoyen doit avoir accès à une médecine de qualité, quel que soit l’endroit où il vit » Edouard PHILIPPE - Premier ministre



La santé touche le quotidien de l’ensemble des français : avoir un médecin traitant, obtenir rapidement un rendez-vous, accéder à des soins médicaux spécialisés dans un délai approprié à leurs besoins.Autant d’attentes qui doivent être satisfaites au même niveau de qualité sur l’ensemble de notre territoire.



Il ne s’agit pas pour moi de nier la réalité : dans certains endroits, malheureusement, ces actes simples peuvent devenir difficiles, quand les réponses aux besoins se font trop rares ou pas assez adaptées.



Pour répondre à cet enjeu, ma conviction est, comme souvent, qu’il faut faire tomber les barrières : celles qui nous empêchent de renforcer l’offre de soin et celles qui entravent l’innovation. Je pense à de nouvelles façons d’exercer entre la ville et l’hôpital. Je pense à la télémédecine, je pense aux pratiques avancées. Depuis combien d’années ces sujets sont-ils expérimentés, discutés, évalués ? Il ne faut pas craindre les innovations qui font évoluer les schémas du passé, lorsqu’il est démontré qu’elles améliorent la réponse aux besoins.



L’objectif de ce plan est donc de faciliter l’initiative territoriale qui touche au quotidien des Français et de libérer enfin les énergies pour permettre l'accès de tous à des soins de qualité.

Edouard PHILIPPE - Premier ministre



« Je n’ai qu’un seul objectif avec ce plan : garantir un égal accès aux soins dans les territoires » Agnès BUZYN - Ministre des Solidarités et de la Santé



Pour ce faire, il serait illusoire d’annoncer des mesures définitives, ou de concentrer nos efforts sur le seul sujet de l’installation des professionnels de santé. Aujourd’hui, l’enjeu est d’assurer une présence soignante adéquate partout et au moment où cela est nécessaire.



Je suis convaincue qu’il faut s’appuyer sur les dynamiques qui partent des territoires. C’est en favorisant les synergies entre les professionnels, les élus et les usagers, que les acteurs locaux pourront construire ensemble un projet de soins mieux adapté aux besoins des usagers. Le rôle de l’Etat, des agences régionales de santé et de l’Assurance maladie est d’accompagner et d’encourager ces initiatives locales.



Ce plan propose un panel de solutions adaptables à chaque territoire. A cet effet, des mesures de simplification législatives ou réglementaires contribueront à libérer toutes les possibilités d’exercice et à soutenir les organisations innovantes.



Parce que cette démarche est un travail collectif de fond, elle s’inscrit dans la durée et a vocation à s’enrichir des meilleures pratiques pour les porter au plus près des usagers.



« Je propose d’articuler mon action autour de 4 priorités » Agnès BUZYN - Ministre des Solidarités et de la Santé



Le renforcement de l’offre de soins dans les territoires au service des patients : une présence médicale et soignante accrue.



La mise en œuvre de la révolution numérique en santé pour abolir les distances.



Une meilleure organisation des professions de santé pour assurer une présence soignante pérenne et continue.



Une nouvelle méthode : faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et innover dans le cadre d’une responsabilité territoriale.



La mise en œuvre de ce plan suppose un engagement déterminé dans la durée. Je présiderai personnellement un comité national de suivi des actions locales. Sa vocation sera d’identifier les dispositifs qui fonctionnent, de les évaluer et d’adapter les mesures mises en œuvre.

Agnès BUZYN - Ministre des Solidarités et de la Santé





