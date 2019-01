SOCIÉTÉ | article publié le, 22/01/19 0 réaction

Le réseau PEP se mobilise dans le Grand Débat National

Solidarité, Egalité, citoyenneté, Laïcité.

La Fédération Générale des PEP mobilise son réseau pour participer au « Grand Débat National » lancé par le Président de la République.



Sans présager des résultats du Débat, la Fédération Générale des PEP estime en effet utile voire nécessaire de faire remonter au gouvernement les remarques, critiques, suggestions et propositions des citoyens sur les sujets pour lesquels leur avis a été sollicité, dans le sens de la société solidaire et inclusive qu’elle appelle de ses vœux.



100 ans d’expérience au service d’une société inclusive et solidaire :



Les PEP (pupilles de l’enseignement public) ce sont 123 associations de proximité présentes dans toute la France agissant au quotidien pour une société inclusive et solidaire. Depuis 100 ans, elles garantissent l’accès de tous aux droits communs : droit à l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins et à la vie sociale.



Fondées sur les valeurs de Laïcité, Solidarité et Egalité, les PEP interviennent dans les domaines de l’éducation, des loisirs, du social et du médico-social. Fortes de plus de 1200 établissements, services et dispositifs, 24 500 salariés et 8000 bénévoles, les PEP accompagnent chaque année 1 300 000 enfants, adolescents, adultes (dont 90 000 en situation de handicap) et leurs familles.





source : communiqué de presse

