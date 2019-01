SOCIÉTÉ | article publié le, 08/01/19 0 réaction

Résolution solidaire en 2019 : rejoignez LADAPT en tant que bénévole

Se rendre utile, donner de son temps, partager ses compétences sur son temps libre ou sur son temps de travail … Et si cette fois, vous preniez une bonne résolution solidaire ?

L’association LADAPT, engagée pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, recrute de nouveaux bénévoles sur toute la France pour renforcer son réseau de bénévoles : le Réseau des Réussites.



Plus de 345 bénévoles ont aujourd’hui rejoint les rangs de l’association engagée et militante, mais l'association recherche de nouvelles forces vives pour l’aider dans la réussite de ses actions de sensibilisation au handicap, de recrutement, mais aussi d’accompagnement dans le parcours d’emploi des personnes vulnérables ou en situation de handicap.



Le Réseau des Réussites, c’est quoi ?

La communauté de bénévoles de l'association, appelée le Réseau des Réussites, a su devenir le pilier de la vie associative de l’association. En 2017, ce sont plus de 450 personnes qui ont pu être accompagnées dans leur recherche d’emploi dans toute la France.



Quelles sont les missions proposées ?

Les bénévoles de LADAPT peuvent se voir confier des missions variées telles que :



L’accompagnement dans les différentes étapes de la recherche d’emploi ;



La participation à l’organisation d’événements, de rencontres d’emploi (Handicafé©, Jobdating©, Handi’Mouv’Emploi ©, Forum emploi) ;



La participation à l’organisation d’actions de sensibilisation (soirées Ouverture de Champ, Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, Cafés des Réussites) ;



La sensibilisation dans les écoles avec la Handi’Mallette© ;



Des missions au sein des établissements de l'association pour favoriser l’inclusion sociale par le sport, la culture et le loisir.



Pour rejoindre le Réseau des Réussites, contacter l'association :

asso@ladapt.net

Tél. : 01 48 10 34 95





EN SAVOIR + :

www.ladapt.net



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page