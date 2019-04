LIVRE | article publié le, 25/04/19 0 réaction

«Restaurants extraordinaires ». Travailler avec un handicap mental, c’est possible !

L'ouvrage fait la démonstration que travailler en milieu ordinaire, avec un handicap mental, c'est possible, et en donne les clés à travers la démarche exemplaire du restaurant Le Reflet et de l'association Trinôme 44 -créée par Flore Lelièvre- qui a porté le projet et à co-édité l'ouvrage.

Travailler en milieu ordinaire pour une personne porteuse d’une trisomie 21 c’est possible ! Le restaurant Le Reflet, à Nantes, en fait chaque jour l’enthousiasmante démonstration. Leur histoire, leur démarche, leur engagement en faveur d’une société plus inclusive, sont racontés dans Restaurants Extraordinaires co-édité par l’éditeur rennais, Les Presses de l’EHESP et l’association Trinôme 44. L’ouvrage apporte par ailleurs un éclairage sur les initiatives inclusives de 6 autres établissements en France, en passant par Chicago, Rome et Buenos-Aires.



Fanny Jaffrès, ingénieure d’études à l’EHESP, membre du Collectif de recherche sur le handicap, l’autonomie et la société inclusive (CoRHASI), et Emmanuelle Godeau, enseignante-chercheuse, responsable de la filière des médecins de l’Éducation nationale à l’EHESP, membre du CoRHASI, en signent la préface. Elles rappellent les contours de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées ; et les conditions pour rendre notre société plus inclusive, à commencer par l’école. A leur sens, les « restaurants extraordinaires » ne sont pas seulement une opportunité pour les personnes porteuses d’une trisomie 21, ou de toute autre déficience qu’elle soit intellectuelle, cognitive ou psychique, ils sont aussi une chance pour toutes celles et tous ceux qui prennent part à ces projets, de près ou de loin, professionnels et clients.



Ce beau livre, riche en témoignages de restaurateurs, de managers, de chargés d’insertion, d’employés et d’aidants familiaux, donne les clés du possible à destination des entreprises qui souhaiteraient, à leur tour, favoriser l’inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap.



Pédagogique, pétillant et coloré, l’ouvrage rappelle ce qu’est la trisomie 21, les aménagements à prendre en compte. Il met en évidence les passerelles vers l’emploi qui existent, ainsi que les dispositifs de formation en milieu ordinaire, dont notamment un zoom sur l’école hôtelière CFA Médéric (Paris), et les dispositifs d’accompagnement à l’emploi mis en place par l’association Trisomie 21 Gard et Côte-d’Or.



Chaque page rayonne du sourire de ces femmes et de ces hommes heureux de vivre et de s’épanouir. Photos et illustrations ont su capturer leur énergie et leur bonheur communicatifs, dans le partage de leur quotidien, comme au détour de leurs rencontres avec certains grands chefs.



Restaurants extraordinaires est une formidable leçon de vie. De quoi changer les regards, et séduire un large public, qu’il soit concerné ou non par le handicap. À savourer sans modération.



