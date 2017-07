ReWalk Robotics annonce un accord de distribution française avec Harmonie Médical Service

Cet accord exclusif avec l'un des plus importants prestataires de services et distributeurs de matériels médicaux français permettra l'accès des exosquelettes aux personnes présentant des lésions de la moelle épinière.

Un fabricant de premier plan de systèmes d'exosquelette, a annoncé que la société avait signé un nouvel accord de distribution exclusif en France avec Harmonie Médical Service (HMS). Dans le cadre de cet accord, HMS sera le distributeur exclusif des systèmes d'exosquelette ReWalk destinés à une catégorie de personnes présentant des lésions de la moelle épinière en France. HMS, l'un des plus grands prestataires de services et distributeurs de matériels du pays, pourra proposer les systèmes ReWalk Personal pour leur utilisation à domicile et en extérieur, ainsi que dans le cadre de rééducation pour les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière.



« Ce partenariat avec HMS fournit la structure idéale pour permettre aux paralysés de France de réapprendre à marcher », a déclaré Jodi Gricci, directrice commerciale de ReWalk Robotics. « Dès 2011, le Dr. Jacques Kerdraon de Kerpape a été précurseur et a recueilli des données démontrant les capacités de cette technologie innovante. Comme le produit est désormais disponible pour une utilisation quotidienne à domicile mais aussi dans la vie active à l'extérieur, HMS fournit les ressources humaines et techniques, et une structure de qualité et de proximité, en tant que prestataire reconnu et respecté dans son domaine d'activité. »



« Notre partenariat avec ReWalk est une véritable opportunité pour HMS », a ajouté Sébastien Chamereau, responsable de l'activité Handicap chez Harmonie Médical Service. « Depuis plus de 30 ans nous travaillons, entre autre, dans le domaine du matériel médical à destination des personnes en perte de mobilité. Nous avons toujours voulu être à la pointe des technologies dans ce domaine, notamment avec l'arrivée sur le marché des premiers fauteuils roulants verticalisateurs et un peu plus tard des nombreux systèmes de contrôle domotique. Notre objectif est de redonner un maximumd'autonomie à nos clients dans leur vie quotidienne. L'exosquelette ReWalk 6.0 offre de nouvelles perspectives médico-sociales aux personnes blessées médullaires paraplégiques. En signant ce contrat de distribution exclusive avec ReWalk, HMS favorisera l'arrivée de cette nouvelle technologie sur le territoire français. C'est en voyant les yeux d'un jeune paraplégique s'illuminer en utilisant le système ReWalk et le large sourire se dessiner sur son visage que j'ai su pourquoi je voulais vraiment démocratiser ce produit en France. »



HMS, une société établie en 1789, est un prestataire de services et distributeur de matériels médicaux de premier plan en France, avec des agences à travers le pays et plus de 600 employés. L'accord de distribution avec ReWalk s'appliquera à tous les points de vente HMS sur l'ensemble du territoire français.



ReWalk Robotics Ltd. développe, fabrique et commercialise des exosquelettes robotiques pour les personnes présentant des lésions de la moelle épinière. Notre mission est de changer du tout au tout la qualité de vie des personnes affectées d'une invalidité des membres inférieurs en créant et en développant des technologies robotiques à la pointe du marché. Fondée en 2001, ReWalk possède des succursales aux États-Unis et en Allemagne, le Siège est en Israël.



