Le Rire Médecin lance sa campagne d'appel à dons : offrez des éclats de rire

Depuis 26 ans, les clowns professionnels se rendent au chevet des enfants hospitalisés pour les aider à combattre la maladie et rompre l'isolement de l'hôpital. Cette année encore, Le Rire Médecin a besoin de dons pour poursuivre sa mission.



Le clip annuel de campagne d’appel à dons démarre au cœur de l’action, l’hôpital. Et sur les images de Jour de Clowns (réalisé par Olivier Horn Dreamtime Productions, 2009), par la voix de Thierry Ardisson, le ton est posé : pour que toujours plus d’enfants puissent bénéficier de la visite des clowns, Offrez des éclats de rire !



A quoi servent les dons ?



Avec un don de 30 €, un enfant hospitalisé peut bénéficier de la visite d’un duo de clown du Rire Médecin. Toute l’année, les clowns de l’association se rendent 2 fois par semaine au chevet de 80 000 enfants malades. Grâce à cette collecte, nous espérons pouvoir étendre notre mission et faire résonner les rires de 100 000 enfants.



A propos du Rire Médecin

Depuis 26 ans, Le Rire Médecin s'est imposé comme la première association de clowns professionnels à l'hôpital. Chaque année les 100 comédiens-clowns de l'association offrent près de 80 000 visites aux enfants et à leur famille dans 46 services pédiatriques de 15 hôpitaux en France, et leur redonnent le pouvoir de jouer et de rire pour mieux faire face à la maladie.



Vidéo. Offrez des éclats de rire !









www.leriremedecin.org

