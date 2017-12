La robotique au service de l’accompagnement des enfants avec autisme

Une vingtaine d’enfants avec autisme et leurs accompagnants, en lien avec les familles, testent le robot Leka et ses applications dédiées.

La start-up française Leka, créatrice du robot sphérique, a l’objectif de proposer aux professionnels des établissements médico-sociaux et aux parents, un outil éducatif adapté aux enfants avec des troubles du spectre de l’autisme (TSA). Cet accompagnement s’appuie notamment sur l’expérimentation et l’évaluation scientifique d’applications ludo-éducatives intégrées au robot, nourries des recherches les plus récentes et des recommandations de la HAS.



Depuis le début du mois de décembre 2017 et jusqu’à fin mars 2018, au sein de cinq associations adhérentes à la société Nexem réparties dans quatre régions [dans le Grand Est : l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace à Didenheim et l’association Adèle de Glaubitz à Strasbourg ; en Occitanie : l’Apeai Ouest Hérault à Montflourès ; en Bretagne : l’association Ar Roch (Ille-et-Vilaine) ; dans les Hauts-de-France : Les Papillons Blancs de Dunkerque.], une vingtaine d’enfants avec autisme et leurs accompagnants, en lien avec les familles, testent le robot Leka et ses applications dédiées.



Compagnon interactif, le robot Leka est doté de fonctionnalités multi-sensorielles personnalisables mises au point pour favoriser les apprentissages des enfants avec autisme. Il est relié à une tablette tactile qui propose d’une part des jeux pour apprendre en s’amusant et d’autre part des parcours éducatifs progressifs. Ces derniers ont été conçus avec des professionnels médico-sociaux, l’appui d’un comité d’experts [ce comité d’experts est constitué de représentants des personnes avec TSA et de leur famille, de responsables d’établissements et de services médico-sociaux, de praticiens et de chercheurs en sciences humaines.] et le concours du CERPPS [Centre d’Etudes et de Recherche en Psychopathologie et Psychologie de la Santé], laboratoire rattaché à l’Université de Toulouse-Jean Jaurès qui réalise l’évaluation. Ils ont pour objectif d’aider l’enfant à :



Formuler une demande ;

Interagir avec l'autre en apprenant « le tour de rôle » ;

Coordonner ses mouvements dans l’espace ;

Entrer dans la communication verbale.



L’expérimentation vise à évaluer scientifiquement, d’ici décembre 2018, les apports de l’outil pour l’engagement des enfants avec TSA dans les apprentissages, la socialisation et la généralisation des compétences, ainsi que ses apports pour les pratiques professionnelles. Les parcours et les interfaces applicatives seront enrichis grâce aux enseignements de l’expérimentation et de l’évaluation.



Si l’évaluation scientifique est centrée sur les enfants avec TSA, les associations expérimentatrices sont libres d’utiliser le robot avec des enfants ayant d’autres particularités ou retards de développement. L’expérimentation permettra ainsi d’amorcer une réflexion plus large sur l’intérêt de la robotique et du numérique pour l’accompagnement des personnes handicapées.



