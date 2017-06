Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile

Organisé par en Personne Expo, le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile est l’événement national du secteur. Les 14 et 15 novembre 2017, Porte de Versailles - Paris.

Depuis 2007, le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile est le rendez-vous annuel du secteur. Lieu d'échanges de tous les acteurs, particuliers et professionnels, qui contribuent au mieux vivre à domicile, le salon accueille cette année 16 000 visiteurs et 150 exposants. Pendant 2 jours, les particuliers y trouvent les aides qui simplifient leur quotidien et s’informent sur le statut de particulier-employeur. Les professionnels viennent pour faire progresser la qualité de leurs prestations et développer leur activité. Les intervenants rencontrent leurs futurs employeurs et découvrent des opportunités de carrière. Tous se renseignent sur leurs droits et devoirs et 6 mois après les élections, peuvent également faire le point sur les nouveautés législatives impactant le secteur.



Un changement de nom pour refléter les évolutions récentes du secteur



La « convention cadre sur l’accompagnement à domicile » : signée le 31 mai 2017 par l’ADF (Assemblée des départements de France) et la FEPEM, cette convention a pour objectif d’encourager, d’encadrer et de développer l’emploi à domicile (emploi direct et mandataire).



Le « contrat de filière des services à la personne » pour structurer le secteur : signé le 23 février 2017, ce contrat a pour objectif de « simplifier et harmoniser les dispositifs de soutien afin de permettre à la filière de se développer, accroître l’attractivité et l’emploi et mettre en place une stratégie qualité pour accompagner une demande croissante ».



La 1ère convention de prise en compte du handicap dans les services à la personne : signée en novembre 2016 par la FESP et l’Agefiph, cette convention a pour objectif de favoriser l’emploi et la professionnalisation des personnes en situation de handicap.



L’inscription législative du statut de particulier employeur dans le Code du travail offre, depuis juillet 2016, davantage de lisibilité et de sécurité à la relation employée / employeur.



« Depuis 2007, notre salon est le rendez-vous national d’un secteur en perpétuelle évolution. Le changement de notre nom a pour vocation de refléter ces évolutions récentes, en intégrant celles liées à l’emploi à domicile » commente Alain Bosetti, Président du salon.



Pour les particuliers : tous les services pour les aider, eux et leurs proches



Découvrir tous les services qui peuvent les aider au quotidien (de la garde d’enfants à l’assistance aux personnes âgées en passant par les prestations de ménage et de soutien scolaire...)



Obtenir des réponses personnalisées, notamment concernant les aides et financements.



Faire le plein de conseils pour bien vieillir et rester autonome le plus longtemps possible.



Pour les créateurs & dirigeants de structures agréées : toutes les solutions pour créer/développer leur activité



S’informer et se former auprès des experts pour anticiper les évolutions du secteur.



Les dirigeants, responsables des fédérations professionnelles et responsables opérationnels des collectivités territoriales, découvrent les offres et les tendances du secteur pour mieux orienter les bénéficiaires.



Les candidats à la franchise évaluent les opportunités du secteur et rencontrent les dirigeants de 25 franchises.



Pour les salariés et futurs salariés : rencontrer leur futur(s) employeur(s)



Les structures qui recrutent sont réunies en un même lieu et proposent près de 5 000 emplois pendant 2 jours.



Des experts les guident sur les métiers et les possibilités de carrière du secteur.



Les salariés trouvent au salon toutes les informations et conseils sur leurs droits et devoirs.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse