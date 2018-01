Sandrine Ciron lance sa carrière de mannequin Wheelchair, une première en France

« Après avoir consacré trois années à la présidence de Fashionhandi , j’ai décidé de me lancer en tant que mannequin en fauteuil roulant pour inciter l'industrie de la mode à représenter les personnes en situation de handicap... »

En partenariat avec Fashionhandi, Sandrine Ciron lance sa carrière de mannequin Wheelchair en France. Pour l’occasion, elle prendra la pose lors d’un shooting avec Lana Amblard, jeune mannequin valide de 10 ans, dimanche 28 janvier au Kremlin Bicêtre, en région parisienne, sur les thèmes Streetwear et années 20 à 50.



« Après avoir consacré trois années à Fashionhandi, j’ai décidé de me lancer en tant que mannequin en fauteuil roulant pour inciter l'industrie de la mode à représenter les personnes en situation de handicap. Paris est l'une des grandes capitales mondiales de la mode, et je crois fermement qu’il faut briser les limites. Je sais que l’univers de la mode est un secteur très élitiste de la société, mais je garde la détermination que cela reste possible d’y inclure les personnes en situation de handicap car nous faisons partie du même monde et que la mode doit servir le monde.», explique Sandrine Ciron.



Un shooting d’ambition autour de plusieurs thèmes



Le premier thème incarné par Sandrine Ciron et Lana Amblard est le streetwear, avec pour décor un mur de graphes en arrière-plan et un compagnon formidable, Grizzly, un American Bully (race très rare en France) pour un style « bad girls». Le deuxième shooting sera axé sur les années 20 à 50 dans un salon de coiffure cosy. Raffinement et élégance sont les maîtres mots de cette thématique.



« C'est excitant pour moi car pour la première fois, nous pourrions avoir des personnes handicapées représentant des produits. Nous allons donc mettre à disposition ces photos sur l’ensemble de nos supports digitaux », explique Sandrine.



Fashionhandi travaille avec des marques françaises comme Camille Boillet Couture ou Endy & co. Toutefois ces derniers restent encore trop peu nombreux à développer une offre à l’attention des personnes en situation de handicap. Aujourd’hui, les personnes en situation de handicap en France sont près de douze millions (source : l’OCIRP). Ce chiffre est révélateur d’une véritable demande en matière de mode vestimentaire et accessoires. « C’est comme si la société n'avait jamais réellement pris en charge les personnes handicapées dans ce domaine. » s’insurge-t-elle.



Dans d’autres domaines élitistes, les avancées ont été majeurs, telles que les réalisations des athlètes handicapés qui ont été transformatrices. Les Jeux paralympiques ont fourni une plate-forme pour les personnes handicapées qui sortent fiers et grandit des exploits accomplis publiquement.



De la même façon, Sandrine Ciron espère que les détaillants réaliseront bientôt que le marché de la mode pour les personnes handicapées a autant de potentiel que la mode pour les personnes valides.



« Ce n'est pas seulement socialement responsable, il y a des avantages financiers évidents pour les marques de développer des collections appropriées. Il a fallu beaucoup de temps aux détaillants pour réaliser la valeur du marché de la mode gay, j’espère qu’ils seront nombreux à créer pour les personnes en situation de handicap dans un proche avenir. », développe Sandrine.



Lana Amblard, une partenaire talentueuse pour un shooting surprenant



Lana Amblard Lombardo est un jeune mannequin de 10 ans d’origine franco-italienne qui a déjà représenté plusieurs marques de renom sur le devant de la scène. Elle vie en région parisienne avec ses parents et son petit frère de 6 ans. De nature perfectionniste et travailleuse, ses résultats scolaires sont à la hauteur de son investissement personnel. Très active, elle pratique régulièrement la Kizomba avec son papa et la zoumba avec sa meilleur amie. Son aisance naturelle et son professionnalisme se ressentent dans ses clichés, Lana se sent bien devant les objectifs et les caméras.

« Je prends surtout du plaisir avec les rencontres que cette expérience m’apporte, les séances de maquillage, de coiffure, les vêtements magnifiques, les belles chaussures et surtout je m’amuse vraiment devant l’objectif » décrit Lana.



Une rencontre qui initie une nouvelle ère dans l’univers de la mode



C’est en navigant sur la toile – toujours avec son papa Christophe – que Lana découvre Sandrine qu’elle trouve magnifique et captivante. Forte de ce coup de cœur, Lana suit de près Sandrine sur les réseaux sociaux et décide un jour de commenter sincèrement une de ses photos : « Tu es très jolie , bravo , qu’elle belle photo... »



Sandrine lui répond naturellement, ce qui surprendra fortement Lana. Lana apprend alors que Sandrine est en situation de handicap, elle qui n’avait vu que le mannequin. Une réaction positive qui témoigne de l’évolution des mentalités grâce aux nouvelles générations comme Lana. Une vraie complicité née de leurs échanges quotidiens et le projet d’une collaboration apparait.



Fashionhandi, Fashion for hall, l’association qui lutte pour un univers de la mode inclusif



Démocratiser la mode pour les personnes en situation de handicap, tel est l’objectif que s’est fixé Sandrine et son équipe avec Fashionhandi.



Fashion Handi « Fashion for All » est un véritable mouvement pour la représentation des personnes en situation de handicap dans le milieu de la mode, notamment les défilés, la publicité etc. A long terme, Fashionhandi souhaite créer la première agence spécialisée pour les mannequins en situation de handicap en France. L’ambition de Sandrine Ciron est d’insuffler un nouveau mode de penser pour le monde de la mode : « Défiler tout en conciliant professionnalisme et condition humaine ».





www.fashionhandi-ffa.com

