Sanef investit 15 millions d'euros pour aménager ses refuges et ses postes d'appel d'urgence notamment pour les PMR

Dans le cadre du Plan de Relance Autoroutier signé avec l’Etat en août 2015, Sanef investit 15 Millions d’euros pour sécuriser l’accès à ses refuges et ses Postes d’Appel d’Urgence, pour tous et notamment pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).



La société poursuit la modernisation de son réseau autoroutier et aménage plus de 200 sites accueillant des Postes d’Appel d’Urgence (PAU). Il s’agit plus concrètement de créer ou de mettre aux normes des sites existants en les rendant plus sûrs d’accès et plus adaptés à tous, y compris aux Personnes à Mobilité Réduite.



Ce programme qui va s’échelonner jusqu’en 2020, se situe sur les autoroutes les plus anciennes du réseau, à savoir, l’A1, l’A2 et l’A26, où la réalisation des 6 premiers sites vient de s’achever.



Un programme pour rendre le réseau plus sûr



Parmi les 20 chantiers inscrits au Plan de Relance Autoroutier, ce programme de 15 M d’€, est dédié à la mise en accessibilité, pour tous et y compris pour les PMR, de refuges et de leurs Postes d’Appels d’Urgence (PAU). Ce programme qui concerne les autoroutes les plus anciennes du réseau Sanef, soit l’A1, l’A2 et l’A26 permettra de répondre à la nouvelle réglementation ICTAAL 2015 et norme NFP 99-254. Les Postes d’Appel d’Urgence, dont la plupart sont installés tous les 2 km sur l’autoroute, permettent aux automobilistes de contacter directement les services Sanef, en cas d’accident ou d’incident sur leur trajet. Ce programme validé par Décision Ministérielle le 25 février 2016, va concerner + de 200 sites.



Un programme conséquent pour plus de sécurité



Dans le cadre de ce projet, plusieurs types d’interventions sont prévus :



La création ou la modification de refuges : pour faciliter et sécuriser l’accès aux Postes d’Appel d’Urgence, les espaces seront plus grands : largeur 3.30m au lieu de 2.50m, longueur de 40m au lieu de 30m et un agrandissement de l’espace d’usage afin de respecter une zone libre permettant la rotation des fauteuils roulants, mise en place de garde-corps.



Le changement des équipements existants : les Postes d’Appel d’Urgence seront remplacés par des Postes adaptés à tous types de handicaps : auditif, vocal, moteur, intellectuel, sensoriel (NFP 99-251). Par exemple, sur ces nouveaux équipements, le bouton d’appel sera situé plus bas entre 0.90m et 1.30m du sol.



Après une première série de 6 sites sur l’A26, situés entre le diffuseur n°12 La Fère et n°14 Guignicourt, l'entreprise travaille à la programmation des sites restant. Objectif : aménager d’ici 2020, 200 sites au total.



Un dispositif d’information dédié aux projets du Plan de Relance Autoroutier



Afin d’informer ses clients durant toute la phase de déploiement de ce programme exceptionnel d’investissement, le groupe a mis en place différents outils :



Un site internet : www.planderelance.sanef.com

En ligne depuis mai 2016, ce site permet à nos clients de retrouver toutes les informations clés sur les 20 projets inscrits au Plan de Relance Autoroutier : caractéristiques des projets, localisation, calendrier, coût, conditions de circulation et toutes les actualités des différents projets.



Un formulaire de contact : depuis la rubrique contact du site, il permet à nos clients de nous poser leurs questions.



Une ligne Info Projets : 0 806 800 036 (service gratuit + prix appel). Elle est à l’écoute du public du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse