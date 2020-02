LIVRET | article publié le, 24/02/20 0 réaction

Savoir-être et savoir guider une personne déficiente visuelle

Grâce à des illustrations très explicites, on comprend quelle position adopter pour proposer une technique de guide simplifiée.

Conseils pratiques, illustrations détaillées… Grâce au nouveau livret édité par l’Unadev, vous saurez comment accompagner et guider une personne aveugle ou malvoyante, en toute simplicité.



Stop aux préjugés !

Pour bien planter le décor, le fascicule explique en premier lieu, comment aborder une personne déficiente visuelle. On comprend qu’il ne faut pas s’embarrasser avec des termes tabous et qu’il faut parler le plus naturellement possible en s’adressant toujours à la personne aveugle… Elle ne voit pas, mais elle entend ! Le contact direct sera donc privilégié.



S’ensuivent les modalités de présentation lors de la rencontre, le rôle que le voyant joue et ce que la personne déficiente visuelle attend de cet échange. A-t-elle besoin de votre aide pour traverser la rue, attraper un produit dans un rayon ?



Les rudiments de la technique de guide

Pour accompagner une personne déficiente visuelle, il vous faudra décrire son environnement, si possible en utilisant des termes précis. On évitera le « ici » ou « là-bas », on préférera, « à votre droite » ou « à 2 mètres à midi » (en utilisant le cadran horaire).



Grâce à des illustrations très explicites, on comprend quelle position adopter pour proposer une technique de guide simplifiée. Sont également détaillés tous les obstacles ou dangers auxquels doivent faire face les personnes aveugles : chaise, escaliers, trottoir, passages étroits, à la maison, dans la rue, au travail ou en randonnée.



Sans vouloir se substituer à une sensibilisation menée par un professionnel, cette brochure a pour ambition de délivrer les clés pour savoir accompagner et guider une personne déficientes visuelle sans que personne ne soit dans l’embarras. Une action très concrète pour l’Unadev de sensibilisation au handicap visuel.





