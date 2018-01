Sclérose En Plaques : autorisation de mise sur le marché (AMM) pour Ocrevus

Le groupe pharmaceutique Roche a annoncé avoir reçu de la Commission européenne (CE) une autorisation de mise sur le marché (AMM) d’Ocrevus® (ocrelizumab) pour la sclérose en plaques récurrente et primaire progressive.



Cette AMM concerne « le traitement des patients atteints de sclérose en plaques récurrente active, définie par des éléments cliniques et d’imagerie, et des patients atteints de sclérose en plaques primaire progressive de stade précoce en termes de durée de la maladie et de niveau d’invalidité, et présentant des éléments d’imagerie caractéristiques d’une activité inflammatoire ».



L’homologation de l’UE repose sur des données issues de trois études pivot de phase III appartenant au programme d’études ORCHESTRA, menées auprès de 2 388 patients. « Ces études ont satisfait à leurs critères d’évaluation primaires et à la quasi-totalité de leurs critères d’évaluation secondaires », indique le groupe dans un communiqué.



Ocrevus® a été homologué pour une utilisation dans des pays d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient, d’Europe de l’Est, ainsi qu’en Australie et en Suisse. Plus de 30 000 patients ont été traités par OCREVUS à ce jour.



En Europe, la sclérose en plaques (SEP) touche quelque 700 000 personnes, parmi lesquelles environ 96 000 présentent une SEP primaire progressive, forme hautement invalidante de la maladie. La plupart des personnes souffrant de SEP présentent une forme récurrente (SEP récurrente) ou primaire progressive (SEP primaire progressive) lors du diagnostic.



A propos d’OCREVUS (ocrelizumab)



OCREVUS est un anticorps monoclonal humanisé conçu pour cibler les lymphocytes B CD20-positifs, type spécifique de cellules immunitaires dont on pense qu’elles contribuent de manière déterminante à la dégradation de la myéline (support et isolation de la cellule nerveuse) et de l’axone (cellule nerveuse). Chez les patients atteints de sclérose en plaques (SEP), ces lésions peuvent conduire à une invalidité. D’après des études précliniques, OCREVUS se lie aux protéines cellulaires de surface CD20 exprimées sur certains lymphocytes B, mais pas aux cellules souches ni aux plasmocytes, ce qui peut permettre de préserver d’importantes fonctions du système immunitaire.



OCREVUS est administré en perfusion intraveineuse tous les six mois. La dose initiale est administrée en deux perfusions de 300 mg à deux semaines d’intervalle. Les doses suivantes sont administrées en perfusions uniques de 600 mg.



A propos de Roche en neurosciences



Les neurosciences sont un axe de recherche et développement majeur chez Roche. L’objectif de l’entreprise est de développer des options thérapeutiques basées sur la biologie du système nerveux afin de contribuer à l’amélioration de la vie des personnes atteintes de maladies chroniques et potentiellement dévastatrices. Roche possède plus d’une douzaine de médicaments expérimentaux en phase de développement clinique pour lutter contre des maladies comme la sclérose en plaques, la maladie d’Alzheimer, l’amyotrophie spinale, la maladie de Parkinson et l’autisme.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse