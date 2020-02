LIVRE | article publié le, 23/02/20 0 réaction

La sclérose en plaques : conseils de vie au quotidien

Pour mieux comprendre la maladie, ses difficultés, son évolution.

En France 2 000 nouveaux cas de sclérose en plaques sont répertoriés chaque année. L’irruption de cette maladie chronique au sein d’une famille est souvent vécue comme un traumatisme. C’est toute une vie qu’il va falloir repenser au fur et à mesure de la progression de la maladie.



Le risque de handicap associé à cette maladie a un retentissement psychologique qui nécessite une prise en charge spécifique mais aussi un soutien important de la part de l’entourage. D’autant que si le handicap physique est bien reconnu, certains symptômes sont à l’origine d’un « handicap invisible », notamment la fatigue. Et les malades se plaignent souvent d’un sentiment d’incompréhension de leur entourage.



Cet ouvrage vient donc remplir un manque en apportant aux malades et à leurs proches, dans un langage clair et didactique, les informations essentielles pour mieux comprendre la maladie et ses difficultés.



Très accessible et agrémenté de témoignages de patients experts et de conseils pratiques, il leur permettra d’avoir une vision plus réaliste de la maladie et de son retentissement sur le quotidien.



NB : l'intégralité des droits d'auteurs seront reversés à la Ligue française contre la sclérose en plaques.



Sous la direction du Professeur Bruno Brochet :

Le Professeur Bruno Brochet est chef de service de neurologie au CHU de Bordeaux, au sein duquel se trouve le centre de ressources et de compétences SEP (sclérose en plaques) de Bordeaux. Il préside le comité médical et scientifique de la Ligue française contre la sclérose en plaques (LFSEP). Il est également co-président du conseil scientifique de l’Observatoire français de la sclérose en plaques (OFSEP).



Infos pratiques :

2019

Collection : guides pratiques de l’aidant

Éditeur : JOHN LIBBEY EUROTEXT

240 pages

19 euros

Spécialité : pour le malade et sa famille Médecine générale Médecine physique et de réadaptation Neurologie - Neuropsychologie - Épilepsie

Format : 14,8 X 21 cm





