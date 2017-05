La sclérose en plaques, parlons-en

Participez aux journées d'information sur la sclérose en plaques (mai-juin 2017) avec la Maison de la SEP.

La Maison de la SEP propose aux personnes ayant une sclérose en plaques (SEP) et à leurs proches de rencontrer, pendant une journée, dans un lieu convivial, les différentes personnes impliquées dans la prise en charge de la SEP : neurologues, infirmières, psychologues, médecins rééducateurs, assistantes sociales, sophrologues...



Au travers de sessions plénières, de séances de questions/réponses ou d'ateliers d'activité physique, de vie pratique ou de relaxation, la Maison de la SEP souhaite apporter des réponses concrètes aux personnes ayant une sclérose en plaques ainsi qu'à leurs proches pour améliorer leur qualité de vie et faciliter leur autonomie.



Les dates à retenir en 2017 pour les réunions de la Maison de la SEP

31mai : Paris et Journée mondiale de la SEP

2 juin : Marseille

23 juin : Tours



Programme, Paris 31 mai 2017

Espace Cap 15, 13 quai de Grenelle - 75015 Paris



09h30 > Accueil

10h00-11h00 > Plénière d’introduction

Comment examine-t-on une Sclérose en Plaques en 2017 ?

Pr Alain Créange, Neurologue

11h00-11h30 > Pause

11h30-12h30 > Ateliers sur « Les 5 Sens »

ATELIER 1 « Cerveau et Vision - Problèmes visuels »

Mme Claire Meyniel, Neurologue

ATELIER 2 « Cerveau et Toucher - Troubles sensitifs/Activité physique adaptée » Mme Marie-Paule Corbin, Psychologue

Mme Emilie Dematte, Professeur d’Education Physique et Sportive

Dr Christophe Duret, Médecin rééducateur

ATELIER 3 « Cerveau et Douleur »

Dr Marc Sorel, Médecin interniste, spécialiste de la douleur

ATELIER 4 « Cerveau et Goût - Nutrition /Diététique »

Mme Lucie Giboulot et Mme Monique Gueuziec, Diététiciennes

ATELIER 5 « Cerveau et 6ème Sens - La Cognition au sens large »

Mme Marion Tissier et Mme Anne-Claire Viret-Vilayphonh, Neuropsychologues

12h30-14h00 > Collation

14h00-15h00 > Plénière - Quelle est la place du patient en 2017 ?

Mme Françoise M., Patiente Expert et Mme Isabelle A., Patiente Ressource.

M. Thomas Sannie, Coordonnateur du Pôle Ressources en Education Thérapeutique du Patient d’Ile-de-France et Spécialiste en démocratie sanitaire

15h00-15h30 > Pause

15h30-16h30 > Ateliers sur « Les 5 Sens »

16h30-17h30 > Plénière de conclusion, Dr O. Heinzlef, Neurologue





Infos et inscriptions pour les patients et leurs proches

Consultez tous les articles du dossier SEP

© Handicap Infos - source : communiqué de presse