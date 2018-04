Sécu : 17 affections de longue durée (ALD) seront renouvelées automatiquement

Le Directeur Général de la CNAM, Nicolas Revel, a annoncé que certaines affections de longue durée (ALD) seront renouvelées automatiquement. Il intervenait lors d’un débat organisé par le Conseil national de l’Ordre des médecins sur la solidarité entre les soignants.



« Pour un certain nombre de pathologies dont le diabète, les ALD seront automatiquement renouvelées par le service médical », a-t-il expliqué devant un parterre de médecins.



Ce renouvellement automatique concernera 17 ALD dont la sclérose en plaques (SEP), les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, les diabètes de type 1 et 2, les suites de transplantation d'organes ou encore l'insuffisance cardiaque grave et les troubles du rythme graves. Les ALD seront également renouvelées de manière automatique pour les patients de 80 ans et plus, hormis certaines exceptions.



Il s’agit d’une « simplification (qui) s’inscrit dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé (article 198) qui a modifié l'article L324 » du code de la sécurité sociale lui permettant « de mettre en place un nouveau dispositif de gestion des ALD », a détaillé Nicolas Revel. Tout était donc prévu d’avance, mais l’annonce à l’Ordre lors d’un débat portant sur les solutions d’entraide entre confrères n’est pas anodine.



Le but est bien de simplifier le travail du médecin traitant. 10,4 millions de personnes étaient atteintes d'une affection de longue durée en 2016 et les ALD concernées par la mesure de la Sécu représentent les trois-quarts des situations. Moins de paperasse pour le médecin ? Le renouvellement sera réalisé par le service médical de la Sécu trois mois avant l’échéance d’une ALD. Conséquence, cette tâche se résumera à une simple formalité pour le médecin traitant, qui pourra vérifier si les ALD de ses patients ont été renouvelées en surfant sur son espace en ligne amelipro. En pleine traque aux prescriptions abusives, la Sécu donne aussi des preuves d'amour aux médecins...





