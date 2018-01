Semaine de l'accessibilité au musée du Louvre du 7 au 14 février 2018

Un musée accessible à tous...

Le musée du Louvre vous convie pendant une semaine à des activités gratuites et accessibles à tous.



Le musée du Louvre est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h 45, sauf les mardis, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. Nocturnes jusqu’à 21 h 45 les mercredis et vendredis.



Publics destinataires :

Publics en situation de handicap (groupes ou individuels)

Professionnels de l’accessibilité et relais du handicap

Personnels du musée du Louvre



Inscription :

semaineaccessibilite@louvre.fr,

(en précisant les activités auxquelles vous souhaitez participer).



NB : l’ensemble des activités est accessible gratuitement, sur inscription, dans la limite des places disponibles.



Renseignements :

Michel Lo Monaco : 01 40 20 58 06

Catie Bertotto : 01 40 20 51 08

Magali Ovinet : 01 40 20 52 14





Télécharger le programme

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse