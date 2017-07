Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées du 13 au 19 novembre 2017

Cette édition 2017 aura pour thématiques : emploi accompagné et emploi des jeunes diplômés en situation de handicap.

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) a fêté l’an dernier sa 20e édition. Parce que les personnes en situation de handicap souffrent toujours de difficultés pour accéder, se maintenir et évoluer dans leur vie professionnelle, LADAPT, ses salariés, bénévoles, adhérents, partenaires se mobiliseront une nouvelle fois en France et en Europe pour l’inclusion professionnelle pour tous.



Emploi accompagné et emploi des jeunes diplômés



Cette édition 2017 aura pour thématiques :



L’emploi accompagné, en application depuis le début de l’année en France. LADAPT s’est mobilisée pendant 3 ans avec ses partenaires français et européens pour cette reconnaissance dans la législation française. LADAPT souhaite désormais que l’emploi accompagné soit élargi aux chômeurs de longue durée, aux personnes éloignées de l’emploi, aux jeunes, et à la scolarité accompagnée.



L’emploi des jeunes diplômés en situation de handicap est un enjeu crucial que LADAPT souhaite mettre au cœur des débats. Le handicap ne doit plus masquer les qualifications, les capacités. De l’accès à un emploi va dépendre l’inclusion au sein de la cité, l’accès aux droits sociaux, humains, civiques, bref à une citoyenneté pleine et entière.



Une mobilisation aux côtés de nos partenaires européens



En plus des actions emploi et de sensibilisation organisées par nos partenaires européens sur leur sol, LADAPT et les ambassades de France en charge du commerce extérieur proposeront, pour la première fois, dans les ambassades de France en Belgique, Espagne et Italie, des mises en relation entre acteurs économiques porteurs de politiques RSE, de diversité et de handicap.



Au programme :



Plus de 150 actions dans toute la France, organisées ou co-organisées par LADAPT, ses salariés, bénévoles, auprès de recruteurs ou à destination du grand public.



LADAPT continue de promouvoir la SEEPH avec ses partenaires européens, et affirme ainsi sa capacité à mobiliser, à créer un réseau. Ainsi des actions auront lieu dans les ambassades de France en Belgique, Espagne et Italie. Un évènement dont l'objet doit contribuer à sensibiliser les acteurs économiques, politiques et la société civile à l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire.



Soucieux d’unir leurs voix derrière un même credo, LADAPT, l’AGEFIPH et le FIPHFP organiseront une conférence de presse commune mardi 17 octobre (Les Grands Voisins, 82 Av. Denfert Rochereau, 75014 Paris)



Festival Regards Croisés - Courts métrages « Métiers et Handicaps ». Du 8 au 10 novembre (35400 Saint-Malo), LADAPT est partenaire depuis 2015.



Lundi 13 novembre, la conférence d’ouverture de la SEEPH aura pour thématique l’emploi accompagné et l’emploi des jeunes diplômés. Organisée par LADAPT en collaboration avec la Ville de Paris, à l’auditorium de l’Hôtel de Ville (Paris 1er), cette conférence regroupera entreprises, collectivités, sociologues, politiques…



Une table ronde interactive en ligne rendra accessibles les réflexions et échanges en direct (décryptages, questions/réponses).



Mercredi 15 novembre : Forum Emploi & Handicap parisien, avec un focus sur les profils à haut niveau de qualification. Cette année pour la première fois, mise en place de différents « villages » formation, ESAT/EA, TPE/PME, pôle universités et grandes écoles, etc. Conférences, espace coaching, atelier CV…



Lors des conférences, des tables rondes interactives en ligne pour ouvrir les débats au plus grand nombre (décryptages, questions/réponses).





www.semaine-emploi-handicap.com

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse