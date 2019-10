EMPLOI | article publié le, 25/10/19 0 réaction

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées Du 18 au 24 novembre 2019

En 2018, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 19% contre 9% pour le total de la population active.

La prochaine Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) aura lieu dans un mois, du 18 au 24 novembre. Trois thématiques centrales ont été retenues pour cette édition : le handicap invisible ; l'emploi chez les femmes handicapées ; et l'apprentissage. A noter, trois dates importantes…



Conférence inaugurale le lundi 18 novembre



En présence de Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, cette matinée se déroulera à l'auditorium de SCOR. Elle sera l’occasion pour les trois co-organisateurs, LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP de lancer officiellement l’édition 2019 et de réfléchir collectivement lors des tables rondes suivantes :



> A 10 heures : « les différentes formes d’accompagnement à l’emploi »

> A 11 heures : « le handicap invisible en entreprise »



Auditorium de SCOR - 5 avenue Kléber, Paris 16. De 8h30 à 12h30.



Une journée « Handi'Réussites » le mercredi 20 novembre



Organisée par LADAPT, cette journée a pour objectif de parler du handicap au travail et faire se rencontrer entreprises et candidats en situation de handicap. Deux ateliers composeront notamment cette journée :



> A 10 heures : atelier 1, « Maladies chroniques au travail, faut-il en parler ? »

> A 11h30 : atelier 2, « Sourds, les invisibles : de qui parle-t-on ? »

> A 14h30 : Handicafé©



Une soirée Femmes Extra-ordinaires le 20 novembre à Rouen



Les trois présidents de LADAPT, l’Agefiph et du FIPHFP se déplaceront en Normandie pour la soirée Femmes Extra-ordinaires organisée à Rouen. Le thème retenu pour cet événement est « femme et handicaps » afin de promouvoir et respecter les droits des collaboratrices en situation de handicap en luttant contre les stéréotypes, de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances en considérant la singularité de chacune d’entre elles dans le recrutement, le maintien dans l’emploi et le développement des carrières. Des courts-métrages seront notamment diffusés lors de cette soirée originale.



Cinéma Pathé Docks 76, Boulevard Ferdinand de Lessesps, 76000 Rouen. A partir de 19h.





www.semaine-emploi-handicap.com



